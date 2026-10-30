Kapalı alan üretiminin, geniş arazisi bulunmayan girişimciler için de alternatif oluşturabileceğini dile getiren Kalkay, "Mustafa Demir’in Kayseri’de bu işi yapıyor olması çok kıymetli. Şu anda pilot bir bölgedeyiz. Kayseri gibi iklim şartlarında safran yetiştirmek gerçekten çok zor. Safran bütün iklimlere uygun değil. Kapalı alanı desteklememizin sebebi herkesin geniş bir arazisinin olmayabilmesi. Günümüzde hobilerimizi ve işlerimizi paraya çevirmemiz gereken bir dönemdeyiz. Hem mevcut işlerinizi devam ettirip hem de üretimi desteklemek istiyoruz" ifadelerini kullandı.