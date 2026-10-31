Altında sert düşüşün ardından 5 bin dolar beklentisi: Yükseliş için önemli tarih verildi

ONS ALTINDA YENİ HEDEF 5 BİN DOLAR

The Gold & Silver Club'ın değerlendirmesine göre ons altın, 2027 yılının ilk üç ayında 4 bin 900-5 bin dolar aralığını test edebilir. Kuruluşun ortaya koyduğu bu senaryo, altın fiyatlarında mevcut seviyelerden itibaren yüzde 25'e yaklaşan bir yükseliş potansiyeline işaret ediyor.





Ancak söz konusu rakamın kesinleşmiş bir fiyat beklentisi değil, piyasa koşullarına bağlı bir öngörü olduğu belirtiliyor. Küresel ekonomideki gelişmeler, para politikaları ve yatırımcıların altına yönelimi bu hedefin gerçekleşmesinde belirleyici olacak.