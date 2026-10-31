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Altında sert düşüşün ardından 5 bin dolar beklentisi: Yükseliş için önemli tarih verildi

Altında sert düşüşün ardından 5 bin dolar beklentisi: Yükseliş için önemli tarih verildi

12:12, 31/10/2026, CumartesiG: Güncelleme: 12:14, 31/10/2026, Cumartesi
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Altında sert düşüşün ardından 5 bin dolar beklentisi: Yükseliş için önemli tarih verildi

Altın piyasasında son dönemde yaşanan sert değer kaybı yatırımcıların gündemindeki yerini korurken, fiyatların geleceğine ilişkin dikkat çekici bir öngörü paylaşıldı. Tarihi zirvesinden yüzde 28'in üzerinde gerileyerek 4 bin dolar eşiğinin altına inen ons altın için 2027 yılının ilk ayları işaret edildi. Küresel emtia araştırma kuruluşu The Gold & Silver Club (GSC), altının 2027'nin ilk çeyreğinde 4 bin 900 ila 5 bin dolar bandına yükselebileceğini tahmin etti. Bu beklentinin gerçekleşmesi halinde mevcut fiyatlara göre yüzde 25'e varan bir artış gündeme gelebilir.

Altın fiyatlarında satış baskısı sürerken piyasaların yönünü değiştirebilecek yeni tahminler de yakından izleniyor. Ocak ayında 5 bin 595 dolarla tarihi zirvesini gören ons altın, zirve seviyesinden yüzde 28'i aşan kayıpla 3 bin 900 doların altına kadar çekildi. Yaşanan sert düzeltmenin ardından GSC'nin açıkladığı 5 bin dolar hedefi, değerli metalin uzun vadeli görünümüne ilişkin tartışmaları yeniden hareketlendirdi.

Altın fiyatlarında satış baskısı sürerken piyasaların yönünü değiştirebilecek yeni tahminler de yakından izleniyor. Ocak ayında 5 bin 595 dolarla tarihi zirvesini gören ons altın, zirve seviyesinden yüzde 28'i aşan kayıpla 3 bin 900 doların altına kadar çekildi. Yaşanan sert düzeltmenin ardından GSC'nin açıkladığı 5 bin dolar hedefi, değerli metalin uzun vadeli görünümüne ilişkin tartışmaları yeniden hareketlendirdi.

ONS ALTINDA YENİ HEDEF 5 BİN DOLAR

The Gold & Silver Club'ın değerlendirmesine göre ons altın, 2027 yılının ilk üç ayında 4 bin 900-5 bin dolar aralığını test edebilir. Kuruluşun ortaya koyduğu bu senaryo, altın fiyatlarında mevcut seviyelerden itibaren yüzde 25'e yaklaşan bir yükseliş potansiyeline işaret ediyor.


Ancak söz konusu rakamın kesinleşmiş bir fiyat beklentisi değil, piyasa koşullarına bağlı bir öngörü olduğu belirtiliyor. Küresel ekonomideki gelişmeler, para politikaları ve yatırımcıların altına yönelimi bu hedefin gerçekleşmesinde belirleyici olacak.

ONS ALTINDA YENİ HEDEF 5 BİN DOLARThe Gold &amp; Silver Club'ın değerlendirmesine göre ons altın, 2027 yılının ilk üç ayında 4 bin 900-5 bin dolar aralığını test edebilir. Kuruluşun ortaya koyduğu bu senaryo, altın fiyatlarında mevcut seviyelerden itibaren yüzde 25'e yaklaşan bir yükseliş potansiyeline işaret ediyor.Ancak söz konusu rakamın kesinleşmiş bir fiyat beklentisi değil, piyasa koşullarına bağlı bir öngörü olduğu belirtiliyor. Küresel ekonomideki gelişmeler, para politikaları ve yatırımcıların altına yönelimi bu hedefin gerçekleşmesinde belirleyici olacak.

KISA VADELİ KAYIPLAR YERİNİ UZUN VADELİ BEKLENTİLERE BIRAKTI

Son haftalarda yaşanan geri çekilme, altının gelecekteki performansına ilişkin soru işaretlerini artırdı. GSC Araştırma Başkanı Lars Hansen ise fiyatlardaki zayıflığın uzun vadeli yatırım stratejilerini tamamen değiştirmemesi gerektiğine dikkat çekti.


Hansen, piyasalarda değer kaybının öne çıktığı dönemlerde dahi birikimlerin sürdürülebileceğini belirterek yatırımcıların günlük fiyat hareketlerinin ötesine bakması gerektiğini vurguladı. Uzun vadeli talep koşullarının ve altının küresel finans sistemindeki konumunun da değerlendirmelerde göz önünde bulundurulması gerektiğini ifade etti.

KISA VADELİ KAYIPLAR YERİNİ UZUN VADELİ BEKLENTİLERE BIRAKTISon haftalarda yaşanan geri çekilme, altının gelecekteki performansına ilişkin soru işaretlerini artırdı. GSC Araştırma Başkanı Lars Hansen ise fiyatlardaki zayıflığın uzun vadeli yatırım stratejilerini tamamen değiştirmemesi gerektiğine dikkat çekti.Hansen, piyasalarda değer kaybının öne çıktığı dönemlerde dahi birikimlerin sürdürülebileceğini belirterek yatırımcıların günlük fiyat hareketlerinin ötesine bakması gerektiğini vurguladı. Uzun vadeli talep koşullarının ve altının küresel finans sistemindeki konumunun da değerlendirmelerde göz önünde bulundurulması gerektiğini ifade etti.

ALTIN TARİHİNDE BENZER GERİ ÇEKİLMELER YAŞANDI

GSC Commodity Intelligence verileri, altının geçmişte de ciddi fiyat düzeltmelerinden geçtiğini ortaya koyuyor. Değerli metal 1973 yılında yüzde 29, 1974-1976 döneminde ise toplamda yüzde 46 oranında değer kaybetti. 2008 küresel finans krizinde de yaklaşık yüzde 30'luk düşüş kaydeden altın, sonraki yıllarda yeniden yükseliş sürecine girerek yeni rekorlara ulaştı.


GSC, geçmişteki bu örneklerin uzun vadeli yükseliş eğiliminin her sert düşüşte sona ermediğini gösterdiğini savunuyor. Kuruluşa göre bugün yaşanan fiyat kaybı da daha geniş bir yükseliş hareketinin içerisindeki geçici bir düzeltme niteliği taşıyabilir.

ALTIN TARİHİNDE BENZER GERİ ÇEKİLMELER YAŞANDIGSC Commodity Intelligence verileri, altının geçmişte de ciddi fiyat düzeltmelerinden geçtiğini ortaya koyuyor. Değerli metal 1973 yılında yüzde 29, 1974-1976 döneminde ise toplamda yüzde 46 oranında değer kaybetti. 2008 küresel finans krizinde de yaklaşık yüzde 30'luk düşüş kaydeden altın, sonraki yıllarda yeniden yükseliş sürecine girerek yeni rekorlara ulaştı.GSC, geçmişteki bu örneklerin uzun vadeli yükseliş eğiliminin her sert düşüşte sona ermediğini gösterdiğini savunuyor. Kuruluşa göre bugün yaşanan fiyat kaybı da daha geniş bir yükseliş hareketinin içerisindeki geçici bir düzeltme niteliği taşıyabilir.

ALTIN FONLARINA 31 MİLYAR DOLARLIK REKOR GİRİŞ

Fiyatlardaki gerilemeye karşın altına yönelik yatırım talebinde dikkat çekici hareketlilik yaşanıyor. Dünya Altın Konseyi verilerine göre fiziki altın destekli borsa yatırım fonlarına (ETF) yılın üçüncü çeyreğinde toplam 31 milyar dolarlık para girişi gerçekleşti.


Küresel altın fonları, eylül ayı sonuna kadar uzanan 13 haftalık dönemin 12'sinde net yatırım girişi kaydetti. Bu tablo, fiyatlardaki düşüşe rağmen yatırımcıların altına yönelik ilgisinin sürdüğünü ortaya koyuyor. Merkez bankalarının altın rezervlerini artırmaya yönelik alımları da uzun vadeli talebi destekleyen gelişmeler arasında yer alıyor.

ALTIN FONLARINA 31 MİLYAR DOLARLIK REKOR GİRİŞFiyatlardaki gerilemeye karşın altına yönelik yatırım talebinde dikkat çekici hareketlilik yaşanıyor. Dünya Altın Konseyi verilerine göre fiziki altın destekli borsa yatırım fonlarına (ETF) yılın üçüncü çeyreğinde toplam 31 milyar dolarlık para girişi gerçekleşti.Küresel altın fonları, eylül ayı sonuna kadar uzanan 13 haftalık dönemin 12'sinde net yatırım girişi kaydetti. Bu tablo, fiyatlardaki düşüşe rağmen yatırımcıların altına yönelik ilgisinin sürdüğünü ortaya koyuyor. Merkez bankalarının altın rezervlerini artırmaya yönelik alımları da uzun vadeli talebi destekleyen gelişmeler arasında yer alıyor.

3 BİN 886 DOLAR KRİTİK EŞİK OLARAK İZLENİYOR

GSC'nin analizinde ons altın için 3 bin 886 dolar seviyesi önemli bir destek noktası olarak öne çıkarılıyor. Bu seviyenin korunup korunamayacağı, önümüzdeki dönemde fiyat hareketlerinin yönü açısından yakından takip edilecek.


Küresel para politikalarına ilişkin belirsizlikler, merkez bankalarının altın talebi ve yatırımcı ilgisi fiyatları yukarı taşıyabilecek unsurlar arasında gösteriliyor. Öte yandan doların güç kazanması ve faizlerin yüksek seyretmesi, altındaki toparlanmanın önünde engel oluşturabilir.


Bu nedenle 2027'nin ilk çeyreği için gündeme gelen 5 bin dolar hedefinin gerçekleşmesi, yalnızca geçmiş fiyat hareketlerine değil, önümüzdeki aylarda küresel ekonomide yaşanacak gelişmelere de bağlı olacak.

3 BİN 886 DOLAR KRİTİK EŞİK OLARAK İZLENİYORGSC'nin analizinde ons altın için 3 bin 886 dolar seviyesi önemli bir destek noktası olarak öne çıkarılıyor. Bu seviyenin korunup korunamayacağı, önümüzdeki dönemde fiyat hareketlerinin yönü açısından yakından takip edilecek.Küresel para politikalarına ilişkin belirsizlikler, merkez bankalarının altın talebi ve yatırımcı ilgisi fiyatları yukarı taşıyabilecek unsurlar arasında gösteriliyor. Öte yandan doların güç kazanması ve faizlerin yüksek seyretmesi, altındaki toparlanmanın önünde engel oluşturabilir.Bu nedenle 2027'nin ilk çeyreği için gündeme gelen 5 bin dolar hedefinin gerçekleşmesi, yalnızca geçmiş fiyat hareketlerine değil, önümüzdeki aylarda küresel ekonomide yaşanacak gelişmelere de bağlı olacak.
Başlıklar :AltınGram AltınÇeyrek Altın
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