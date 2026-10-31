Anasayfa
Ekonomi
Türkiye Ekonomisi
Türkiye ve Kazakistan arasındaki dış ticaret rekor seviyeye taşındı: Yeni hedef 15 milyar dolar

Türkiye ve Kazakistan arasındaki dış ticaret rekor seviyeye taşındı: Yeni hedef 15 milyar dolar

12:34, 31/10/2026, Cumartesi
AA
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Türkiye ve Kazakistan arasındaki dış ticaret rekor seviyeye taşındı: Yeni hedef 15 milyar dolar
Ekonomik ilişkilerin tarihi bir ivme yakaladığı Kazakistan ile dış ticaret hacminde rekor kırılırken, gözler 15 milyar dolarlık yeni aşamaya çevrildi.

Türkiye ve Kazakistan arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler, artan üst düzey temaslar ve karşılıklı yatırımlarla tarihi bir ivme yakaladı. Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üyeleri arasında Türkiye'nin en büyük ihracat pazarı konumunda olan Kazakistan ile 2025 yılında 7,9 milyar dolarla rekor kıran dış ticaret hacminin, liderler düzeyinde atılan stratejik adımlar ve imzalanan geniş çaplı işbirliği anlaşmalarının rüzgarıyla 15 milyar dolara taşınması hedefleniyor.

Türkiye, Kazakistan'la 2025 sonunda 7,9 milyar dolarla rekor seviyeye çıkardığı ticaret hacmini 15 milyar dolara taşımayı hedefliyor.

Kazakistan, Türkiye'nin Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üyeleri arasında en çok ihracat yaptığı ülke olarak öne çıkıyor.

İki ülkenin ekonomik ve ticari ilişkileri, son yıllarda yürütülen yoğun temaslarla ivme kazanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mayıs ayında gerçekleştirdiği Kazakistan ziyaretinde iki ülke arasında 13 anlaşma imzalanmıştı. Bu anlaşmalar kapsamında, ticaret, yatırım, ulaştırma, enerji, finans ve savunma sanayisi alanlarında adım atılması öngörülüyor.

Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev de Türk iş insanlarına faaliyetleri için elverişli koşullar oluşturmaya hazır oldukları mesajını verdi.

Bu kapsamda yapılan Tokayev ve Erdoğan görüşmesinde, Türkiye ve Kazakistan'ın ekonomik ve ticari ilişkilerini ileriye taşıyacak adımlar değerlendirildi. Bu temaslar ve işbirliği görüşmelerinin, iki ülke ilişkilerini ve ticaret hacmini daha da geliştirmesi öngörülüyor.

Kazakistan'a ihracat 5 yılda yaklaşık 2,5 katına çıktı

Türkiye'nin Kazakistan'a ihracatı 2021'de 1,3 milyar dolar seviyesindeyken 2022'de 1,6 milyar dolara çıktı. Bu ülkeye yapılan ihracat, 2023'te ivme kazanarak 3 milyar dolara ulaştı.

Türkiye'nin ihracatı 2024'te 3,3 milyar dolar ve 2025'te de 3,2 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Böylece ihracat, 2021-2025 döneminde yaklaşık 2,5 katına çıktı.

Bu yılın 9 ayında da söz konusu tutar 2,3 milyar doları buldu.

Dış ticaret hacminde rekor

Üst düzey temasların da etkisiyle Türkiye ile Kazakistan arasındaki dış ticaret hacminde dikkat çekici artış yaşandı.

Bu kapsamda 2021'de 2,9 milyar dolar olan dış ticaret hacmi, 2022'de 5,1 milyar dolara yükseldi. Türkiye-Kazakistan dış ticaret hacmi 2023'te 6,5 milyar dolara ve 2024'te 6,7 milyar dolara çıktı.

Söz konusu tutar, geçen yıl da 2024'e kıyasla yüzde 17,2 artışla 7,9 milyar dolara ulaşarak rekor kırdı. İki ülkenin dış ticaret hacminin, gelecek dönemde 15 milyar dolara ulaşması hedefleniyor.

İki ülkenin dış ticaret hacmi, bu yılın 9 ayında da 6,8 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Türk müteahhitlerin en çok iş üstlendiği 6'ncı ülke

Türk müteahhitlerin 1972-Eylül 2026 döneminde en çok iş üstlendiği ülkeler ve proje bedelleri incelendiğinde, Kazakistan'ın 6'ncı sırada yer aldığı görüldü.

Söz konusu dönemde Türk müteahhitler Kazakistan'da 30 milyar 312,4 milyon dolarlık 550 proje yürüttü. Bu tutar, Türk müteahhitlerin üstlendiği projelerin bedelinin yüzde 5,3'ünü oluşturdu.

Türk müteahhitlik sektörü bu yılın 9 ayında da Kazakistan'da 227,3 milyon dolarlık iş üstlendi.

Türk iş insanlarının Kazakistan'a yaklaşık 6 milyar dolar tutarında yatırımı bulunurken, bu ülkeden Türkiye'ye yapılan yatırımlar da 2,5 milyar dolara ulaştı.


Ortak üretim dönemi
Gündem
Ortak üretim dönemi
‘Orta Yol’un dostları ve düşmanları...
‘Orta Yol’un dostları ve düşmanları...
Türk dünyasında 163 maddelik dev imza: Ankara Bildirisi yayımlandı
Gündem
Türk dünyasında 163 maddelik dev imza: Ankara Bildirisi yayımlandı

Başlıklar :dış ticaret hacmiİhracatKazakistanTürk Devletleri Teşkilatı
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaKüresel GündemOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026