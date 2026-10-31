Türkiye ve Kazakistan arasındaki dış ticaret rekor seviyeye taşındı: Yeni hedef 15 milyar dolar

Türkiye, Kazakistan'la 2025 sonunda 7,9 milyar dolarla rekor seviyeye çıkardığı ticaret hacmini 15 milyar dolara taşımayı hedefliyor.

Kazakistan, Türkiye'nin Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üyeleri arasında en çok ihracat yaptığı ülke olarak öne çıkıyor.

İki ülkenin ekonomik ve ticari ilişkileri, son yıllarda yürütülen yoğun temaslarla ivme kazanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mayıs ayında gerçekleştirdiği Kazakistan ziyaretinde iki ülke arasında 13 anlaşma imzalanmıştı. Bu anlaşmalar kapsamında, ticaret, yatırım, ulaştırma, enerji, finans ve savunma sanayisi alanlarında adım atılması öngörülüyor.

Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev de Türk iş insanlarına faaliyetleri için elverişli koşullar oluşturmaya hazır oldukları mesajını verdi.

Bu kapsamda yapılan Tokayev ve Erdoğan görüşmesinde, Türkiye ve Kazakistan'ın ekonomik ve ticari ilişkilerini ileriye taşıyacak adımlar değerlendirildi. Bu temaslar ve işbirliği görüşmelerinin, iki ülke ilişkilerini ve ticaret hacmini daha da geliştirmesi öngörülüyor.

Kazakistan'a ihracat 5 yılda yaklaşık 2,5 katına çıktı

Türkiye'nin Kazakistan'a ihracatı 2021'de 1,3 milyar dolar seviyesindeyken 2022'de 1,6 milyar dolara çıktı. Bu ülkeye yapılan ihracat, 2023'te ivme kazanarak 3 milyar dolara ulaştı.

Türkiye'nin ihracatı 2024'te 3,3 milyar dolar ve 2025'te de 3,2 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Böylece ihracat, 2021-2025 döneminde yaklaşık 2,5 katına çıktı.

Bu yılın 9 ayında da söz konusu tutar 2,3 milyar doları buldu.

Dış ticaret hacminde rekor

Üst düzey temasların da etkisiyle Türkiye ile Kazakistan arasındaki dış ticaret hacminde dikkat çekici artış yaşandı.

Bu kapsamda 2021'de 2,9 milyar dolar olan dış ticaret hacmi, 2022'de 5,1 milyar dolara yükseldi. Türkiye-Kazakistan dış ticaret hacmi 2023'te 6,5 milyar dolara ve 2024'te 6,7 milyar dolara çıktı.

Söz konusu tutar, geçen yıl da 2024'e kıyasla yüzde 17,2 artışla 7,9 milyar dolara ulaşarak rekor kırdı. İki ülkenin dış ticaret hacminin, gelecek dönemde 15 milyar dolara ulaşması hedefleniyor.

İki ülkenin dış ticaret hacmi, bu yılın 9 ayında da 6,8 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Türk müteahhitlerin en çok iş üstlendiği 6'ncı ülke

Türk müteahhitlerin 1972-Eylül 2026 döneminde en çok iş üstlendiği ülkeler ve proje bedelleri incelendiğinde, Kazakistan'ın 6'ncı sırada yer aldığı görüldü.

Söz konusu dönemde Türk müteahhitler Kazakistan'da 30 milyar 312,4 milyon dolarlık 550 proje yürüttü. Bu tutar, Türk müteahhitlerin üstlendiği projelerin bedelinin yüzde 5,3'ünü oluşturdu.

Türk müteahhitlik sektörü bu yılın 9 ayında da Kazakistan'da 227,3 milyon dolarlık iş üstlendi.

Türk iş insanlarının Kazakistan'a yaklaşık 6 milyar dolar tutarında yatırımı bulunurken, bu ülkeden Türkiye'ye yapılan yatırımlar da 2,5 milyar dolara ulaştı.

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