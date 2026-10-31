50 ülkeden toplayıp getirdi: Samsun’daki bahçesinde yetiştirdiği ürünün tek bir ağacı 400 kilo veriyor

"Güz salatalığı da yetiştirdim, en küçük meyvesi yarım kilo geliyor"





Akdeniz’in ada ülkelerinde oldukça meşhur olan, her yöreye göre adı farklı bilinen güz salatalığından da verim aldığını belirten Albayrak, "Güz salatalığı da üretiyorum. Çok yönlü bir ürün. Hasada kar yağana kadar devam ediyor. Asma şeklinde büyüyor. Hiçbir yan etkisi olmayan bir meyvedir. Salata, cacık, kızartma ve yemek olarak tüketiliyor. Bu meyve internette Kıbrıs kabağı, dikenli salatalık, Rodos kabağı ve Girit kabağı gibi isimlerle adlandırılıyor. Bunların hiçbiri meyvenin özelliğini veren bir isim değil. Biz o nedenle güz salatalığı dedik. Çünkü meyve güz zamanı oluyor ve salatalığın kullanıldığı her yerde kullanılıyor. Çok geniş bir yer ister. Üzümden daha çok yer kaplıyor. Bu meyvenin asması 20 metrekareden daha fazla yeri çevreleyebiliyor. Bir asma 800 meyve verir. Bu meyvenin en küçüğü 500 gram oluyor. Bir asma yılda 400 kilo civarında ürün veriyor. Bahçemde de bu sene yerim müsait olsa 600 adet hasat edebilirdim. Meyveler iç içe girdiği için daha az ürün topladım. Ürünleri talep eden oluyor. Birkaç kişiye düzenli olarak veriyorum. Onlar da kilosunu 40 TL’den satıyorlar" diye konuştu.