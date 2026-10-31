BES'te yeni dönem: Bedelli askerlik ve hac için kısmi ödeme yapılacak
Cumhurbaşkanlığı 2027 Yılı Programı kapsamında Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren önemli bir düzenlemeye gidiliyor. Bugüne kadar yalnızca konut alımı, evlilik ve afet durumlarında yararlanılabilen sistemden çıkmadan "kısmi ödeme alma" hakkına bedelli askerlik ve hac ibadeti de dahil ediliyor. Toplam fon büyüklüğü 2,5 trilyon lirayı aşan sistemde, katılımcıların birikimlerini daha verimli kullanabilmeleri için kesintilerin azaltılmasından yeni emeklilik ödeme modellerine kadar birçok yenilik yolda.
Mevcut uygulamada katılımcılar evlilik, konut alımı veya doğal afet gibi spesifik ihtiyaç durumlarında BES hesaplarındaki birikimlerinin bir kısmını sistemden tamamen ayrılmadan çekebiliyordu. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; hazırlıkları süren yeni mevzuat değişikliği ile birlikte bu esnekliğin sınırları genişletiliyor. Düzenleme yürürlüğe girdiğinde vatandaşlar, bedelli askerlik ücretlerini ödemek veya hac ibadetini yerine getirmek amacıyla da BES'teki birikimlerinin bir bölümünü sistemde kalarak kullanabilecek.
Rakamlarla BES ve OKS: 2,5 trilyon liralık dev fon
Yıllık Program'da paylaşılan 30 Eylül 2026 tarihli güncel verilere göre, bireysel emeklilik ve otomatik katılım sistemi istikrarlı büyümesini rekor rakamlarla sürdürüyor. Sistemdeki BES katılımcı sayısı 10,4 milyon kişiye ulaşırken, BES'in fon büyüklüğü 2 trilyon 397,7 milyar lira olarak kayıtlara geçti. Sistemden emekli olan katılımcı sayısının 510 bin 846 kişiyi bulduğu aynı dönemde, Otomatik Katılım Sistemi (OKS) kapsamındaki çalışan sayısı ise 7,9 milyon kişi oldu. OKS'nin 161,9 milyar liralık fonuyla birlikte, sistemin ulaştığı toplam fon büyüklüğü 2 trilyon 559,6 milyar lirayı buldu.
Kesintiler azalıyor, fon çeşitliliği artıyor
2027 yılı programı sadece kısmi ödeme hakkındaki genişlemeyle sınırlı kalmıyor. Yeni dönemde BES katılımcılarının birikimlerinden yapılan kesintilerin azaltılması ve yapının daha şeffaf, anlaşılır hale getirilmesi için mevzuat güncellemesine gidilecek. OKS tarafında ise katılımcıların farklı risk algılarına ve yatırım tercihlerine daha iyi yanıt verebilmek adına fon çeşitliliğinin artırılması planlanıyor.
Ayrıca, sistemden emekli olmaya hak kazanan vatandaşların birikimlerini tek seferde toplu olarak çekmeleri yerine; programlı geri ödeme veya yıllık gelir sigortası yoluyla düzenli maaş şeklinde almaları özendirilecek. Bu sayede emeklilik birikimlerinin uzun vadeye yayılarak kalıcı bir gelir güvencesi sağlaması hedefleniyor.