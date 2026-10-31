BES'te yeni dönem: Bedelli askerlik ve hac için kısmi ödeme yapılacak

Rakamlarla BES ve OKS: 2,5 trilyon liralık dev fon

Yıllık Program'da paylaşılan 30 Eylül 2026 tarihli güncel verilere göre, bireysel emeklilik ve otomatik katılım sistemi istikrarlı büyümesini rekor rakamlarla sürdürüyor. Sistemdeki BES katılımcı sayısı 10,4 milyon kişiye ulaşırken, BES'in fon büyüklüğü 2 trilyon 397,7 milyar lira olarak kayıtlara geçti. Sistemden emekli olan katılımcı sayısının 510 bin 846 kişiyi bulduğu aynı dönemde, Otomatik Katılım Sistemi (OKS) kapsamındaki çalışan sayısı ise 7,9 milyon kişi oldu. OKS'nin 161,9 milyar liralık fonuyla birlikte, sistemin ulaştığı toplam fon büyüklüğü 2 trilyon 559,6 milyar lirayı buldu.



