COP31 alanı Türkiye’nin en büyük açık hava sahnesi olacak

Yağışın saati belli oldu günlerce sürecek: Meteoroloji uyardı o iki gün pik yapacak

Yeni yağmur dalgası kapıda... Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre bugün yurdun tüm bölgelerinde yağışlı hava etkili olacak. Yağışların öğleden sonra etkili olması beklenirken, özellikle Ordu ve Giresun için kuvvetli yağış nedeniyle sel ve su baskını riskine karşı uyarı yapıldı. Yeni haftada da devam edecek yağışların özellikle salı ve çarşamba günü etkisini artırması ve geniş bir alana yayılması bekleniyor.