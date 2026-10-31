İstanbul'da elektrik kesintisi: Bedaş 15 ilçeyi tek tek açıkladı 8 saat sürecek
11:32, 31/10/2026, CumartesiG: Güncelleme: 12:08, 31/10/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
İstanbul'da yaşayan vatandaşları 1 Kasım Pazar günü planlı elektrik kesintileri bekliyor. BEDAŞ'ın yayımladığı kesinti programına göre kentin 15 ilçesinde belirli saatlerde elektrik verilemeyecek. Bazı bölgelerde kesintinin 8 saate kadar sürmesi öngörülürken, vatandaşların günlük planlarını yaparken kesinti takvimini dikkate alması gerekiyor.
İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yaşayan vatandaşları 1 Kasım Pazar günü planlı elektrik kesintileri bekliyor. BEDAŞ'ın duyurusuna göre 15 ilçede uygulanacak kesintiler sabah saatlerinde başlayarak bazı bölgelerde akşama kadar devam edecek. Elektriksiz kalacak mahalleler ve kesinti saatleri belli oldu. İşte ilçe ilçe güncel kesinti listesi...
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