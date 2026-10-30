Tuzlu kahve geleneğinin anlamı değişti

"Bu geleneği normal bir şekilde devam ettirmeyi tavsiye ediyoruz"

Geleneğin bazı durumlarda eğlence amacıyla yanlış uygulanabildiğine dikkat çeken Talas, "Bu gelenek geçmişten geleceğe bu şekilde taşınmış olmasına rağmen günümüzde özellikle tercih edilen bir kültür. Uzun yıllardır devam eden adetin maalesef günümüzde kötüye kullanıldığı durumlar da yaşanabiliyor. Eğlence amaçlı kahvenin içine deterjan gibi farklı zararlı maddeler atılabiliyor ve bunlar sağlığa zarar verebiliyor. Biz bu tarz uygulamaları yapmamayı, geçmişten gelen bu anlamlı geleneği normal bir şekilde devam ettirmeyi tavsiye ediyoruz" diye konuştu.