Abdullah Çatlı’nın kızları 'Çatlı 2' galasında konuştu: Babalarının sözünü hatırlattı

Çatlı’nın kızları: "Mücadele kaçınılmazdır"

Galada en çok merak edilen ve duygusal anların yaşandığı anlar ise merhum Abdullah Çatlı’nın kızlarının konuşmaları oldu. Babalarının hatırasını yaşatabilmek ve ona layık olabilmek için bu filmi çektiklerini belirten kızları, şu ifadeleri kullandı:

"Aslında tabii yaşadığımız hayatı beyaz perdede, babamın dediği gibi; ’Sen inanırsan herkes inanır.’ Bu bir mücadeledir ki süt ateşi yakmaya benzer. Biz inanan cesur insanlarla ki her biri farklı görüşte ve oluşumlarda olabilirler biliyorsunuz ama bir insanın mücadelesinin dürüstlüğüne inanmış olacaklar ki çok cesur bir yapım çıktı. Babam hep söylerdi; ’Mücadele kaçınılmazdır’ derdi. Biz otuz yıl aradan sonra onun gidişinin ve burada bugünü yaşamaktan hem çok üzgünüz çünkü bir şehidimiz var, hem de çok mutluyuz çünkü mücadelenin bir adımını daha bu cesur insanlarla birlikte icra ediyoruz."