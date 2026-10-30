Abdullah Çatlı’nın kızları 'Çatlı 2' galasında konuştu: Babalarının sözünü hatırlattı
Yakın dönem Türk siyasi tarihinin tartışmalı ve en çok konuşulan figürlerinin başında gelen Abdullah Çatlı’nın hayatını sinemaya taşıyan ’Çatlı 2’ filminin galası; iş, sanat ve siyaset dünyasından pek çok ismin katılımıyla gerçekleştirildi. Sinemaseverlerin uzun süredir büyük bir merakla beklediği yapımın, 30 Ekim itibarıyla tüm Türkiye genelindeki sinema salonlarında vizyona gireceği resmen duyuruldu.
Gecede söz alan film ekibi ve başrol oyuncuları, zorlu ama bir o kadar keyifli geçen çekim süreçlerini geride bıraktıklarını ifade etti. Türkiye ve Avrupa’da gece gündüz demeden yaklaşık üç ay süren çalışmalar sonucunda ortaya iki parçadan oluşan bir yapı çıkardıklarını belirten ekip, ikinci filmin izleyicide bıraktığı etkiye vurgu yaptı.
Oyuncular, izleyicilere, "İkinci film, ilkinden bence çok daha duygusal ve herkesin kalbinde daha fazla dokunacak gibi hissediyoruz. Seyirci takdirine bırakıyoruz. En iyisi olsun, ne yapıyorsanız onu yapın mantığıyla çalıştık. İzleyen herkesin iki filmi de izlemesini tavsiye ediyoruz" mesajını verdi.
Çatlı’nın kızları: "Mücadele kaçınılmazdır"
Galada en çok merak edilen ve duygusal anların yaşandığı anlar ise merhum Abdullah Çatlı’nın kızlarının konuşmaları oldu. Babalarının hatırasını yaşatabilmek ve ona layık olabilmek için bu filmi çektiklerini belirten kızları, şu ifadeleri kullandı:
"Aslında tabii yaşadığımız hayatı beyaz perdede, babamın dediği gibi; ’Sen inanırsan herkes inanır.’ Bu bir mücadeledir ki süt ateşi yakmaya benzer. Biz inanan cesur insanlarla ki her biri farklı görüşte ve oluşumlarda olabilirler biliyorsunuz ama bir insanın mücadelesinin dürüstlüğüne inanmış olacaklar ki çok cesur bir yapım çıktı. Babam hep söylerdi; ’Mücadele kaçınılmazdır’ derdi. Biz otuz yıl aradan sonra onun gidişinin ve burada bugünü yaşamaktan hem çok üzgünüz çünkü bir şehidimiz var, hem de çok mutluyuz çünkü mücadelenin bir adımını daha bu cesur insanlarla birlikte icra ediyoruz."
Ailesi olarak babalarının yokluğunda bile varlığını derinden hissettiklerini vurgulayan kızları, galada oluşan büyük kalabalığın asıl sebebinin yine Abdullah Çatlı’nın kendisi olduğunu ifade ederek, emeği geçen herkese ve ekibe teşekkürlerini iletti.
Vedat İnceefe: Youtube'da izlenme rekorları kırdı
Filmin başrol oyuncusu Vedat İnceefe, ilk filmin ardından izleyicilerden gelen olumlu dönüşlerin kendisini mutlu ettiğini belirterek, izleyicilerin kendisinden böyle bir performans beklemediğini düşündüğünü ifade etti.
İkinci filmde hikayenin farklı yönlerinin öne çıktığına işaret eden İnceefe, "Aksiyon, duygusallık dışında aslında çok güzel kareler var. Gerçekten mükemmel bir film oldu. Birincisini 500-600 bin kişi izledi. Onun dışında YouTube kanalında da rekorlar kırdı" diye konuştu.
İlk filmi izleyenlerin ikinci yapımı merak ettiğini söyleyen İnceefe, devam filminin izleyicilerde karşılık bulacağını düşündüğünü kaydetti.
İnceefe, rolüne hazırlanırken Çatlı ailesinden Meral ve Gökçen Çatlı'nın kendisine oldukça yardımcı olduğunu anlattı.
ÇEKİMLER 3 AY SÜRDÜ
Gecede söz alan film ekibi ve başrol oyuncuları, zorlu ama bir o kadar keyifli geçen çekim süreçlerini geride bıraktıklarını ifade etti.
Türkiye ve Avrupa'da gece gündüz demeden yaklaşık üç ay süren çalışmalar sonucunda ortaya iki parçadan oluşan bir yapı çıkardıklarını belirten ekip, ikinci filmin izleyicide bıraktığı etkiye vurgu yaptı.
"Çatlı 2" filmi, 30 Ekim itibarıyla tüm sinemalarda izleyiciyle buluşacak.