Zorlu mesainin karşılığı günlük 5 bin TL: Hasatta final vakti

Meteoroloji ve AKOM saat verdi: 30 ilde şiddetli sağanak ve fırtına alarmı

Türkiye, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün peş peşe yayımladığı şiddetli sağanak ve fırtına uyarılarıyla teyakkuza geçti. Antalya, Muğla, Adana ve Mersin için turuncu, İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 26 il için ise sarı kodlu alarm verildi. Rüzgar hızının saatte 60 kilometreye ulaşmasının bekleniyor. İşte Meteoroloji'den gelen hava durumu uyarılarına dair detayları netleşti.