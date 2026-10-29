Özlem Öz'ün 4,3 milyon takipçili hesabı kapandı: Çocuklarının mahremiyetini hiçe sayan fenomene erişim engeli

Şikâyette, özellikle küçük yaştaki oğlunun sünnet anlarının sosyal medyada paylaşılmasına tepki gösterilerek çocukların üstün yararının ve kişilik haklarının korunması gerektiği vurgulandı. Ayrıca 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ile Türk Medeni Kanunu'nun ilgili hükümlerine atıfta bulunularak hesabın ve söz konusu içeriklerin erişime engellenmesi talep edildi.