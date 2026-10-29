Özlem Öz'ün 4,3 milyon takipçili hesabı kapandı: Çocuklarının mahremiyetini hiçe sayan fenomene erişim engeli
Sosyal medya fenomeni Özlem Öz'ün 4,3 milyon takipçili hesabının kapatıldığı öğrenildi. Beş çocuğunun özel hayatına ilişkin paylaşımları nedeniyle eleştirilerin hedefinde olan Özlem Öz ve eşi Tayyar Öz, son olarak oğullarının sünnet anlarını sosyal medya hesabından yayınlamıştı.
Sosyal medya fenomeni Özlem Öz'ün milyonlarca takipçiye sahip hesabının kapatılması gündem oldu. Çocuklarının özel hayatına ilişkin paylaşımlarıyla sık sık tartışılan fenomen, son olarak sünnet olan oğlunun görüntülerini takipçileriyle paylaşmıştı.
ÇOCUK MAHREMİYETİ TARTIŞMASI GÜNDEMDE
Özlem Öz'ün çocuklarına ait özel anları sosyal medyada paylaşması, çocuk mahremiyeti konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi. Konuyla ilgili hazırlanan şikâyet metninde, fenomenin beş çocuğunun mahremiyetini sürekli göz önünde tutarak etkileşim elde etmeye çalıştığı öne sürüldü.
Şikâyette, özellikle küçük yaştaki oğlunun sünnet anlarının sosyal medyada paylaşılmasına tepki gösterilerek çocukların üstün yararının ve kişilik haklarının korunması gerektiği vurgulandı. Ayrıca 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ile Türk Medeni Kanunu'nun ilgili hükümlerine atıfta bulunularak hesabın ve söz konusu içeriklerin erişime engellenmesi talep edildi.
4,3 MİLYON TAKİPÇİLİ HESAP KAPATILDI
Özlem Öz'ün 4,3 milyon takipçili hesabının kapatılması, sosyal medyada çocukların mahremiyetinin korunmasına yönelik tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.
Ancak hesabın hangi gerekçeyle kapatıldığına ve şikâyetle doğrudan bağlantısı bulunup bulunmadığına ilişkin doğrulanmış bir açıklama bulunmadan, kapatma kararının şikâyet nedeniyle alındığını söylemek mümkün değil.