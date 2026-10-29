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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tercihinde dikkat çeken detay

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tercihinde dikkat çeken detay

13:36, 29/10/2026, Perşembe
DHA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tercihinde dikkat çeken detay
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet'in ilanının 103'üncü yıl dönümünde Anıtkabir’de düzenlenen törene kırmızı KAAN desenli kravatla katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Anıtkabir’de düzenlenen törende, milli muharip uçak KAAN figürlerinin yer aldığı kırmızı kravatı tercih etti. Erdoğan, Türkiye, Katar, Endonezya ve Pakistan arasında Bedir Mutabakat Zaptı’nın imzalandığı gün de AK Parti TBMM Grup Toplantısı’nda KAAN desenli kravat takmıştı.

Cumhuriyet Bayramı’nda aynı desenin kırmızı rengini kullanması, milli havacılık projelerine yönelik desteğini yeniden görünür kıldı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen KAAN'ın figürleri, Cumhuriyet’in kuruluş yıl dönümünde Anıtkabir’deki törene taşınmış oldu. Bu sembolik tercih, gök vatanın güvenliğini milli teknolojiyle sağlama ve savunmada dışa bağımlılığı azaltma iradesini öne çıkardı.

KAAN KRAVATI SEMBOLİK BİR BAĞ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugünkü programında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul etmesi ve Türk Devletleri Teşkilatının 13’üncü Zirvesi’ne katılmak üzere Türkiye’ye gelen konuk devlet başkanlarını karşılaması da yer alıyor. Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan’ın üye olduğu teşkilatta Macaristan, Türkmenistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı gözlemci statüsünde bulunuyor. Türk dünyasının Ankara’da buluştuğu gün tercih edilen KAAN kravatı, milli havacılık hamlesi ile dost ülkelerle savunma iş birliği arasında sembolik bir bağ kurdu. Bedir Mutabakatı’ndan Cumhuriyet Bayramı’na uzanan bu tercih, KAAN’ı Türkiye’nin teknolojik bağımsızlığının ve savunma alanındaki ortaklıklarının ortak simgesi olarak öne çıkardı.

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Başlıklar :Recep Tayyip Erdoğan29 Ekim Cumhuriyet BayramıKAAN
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