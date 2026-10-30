Anasayfa
Hayat
Aktüel
Öksürük şikayetiyle sağlık kabinine gitti bir daha evine dönemedi: 5 çocuk annesi Sultan’ın ölümünde yeni gelişme

Öksürük şikayetiyle sağlık kabinine gitti bir daha evine dönemedi: 5 çocuk annesi Sultan’ın ölümünde yeni gelişme

13:41, 30/10/2026, CumaG: Güncelleme: 14:53, 30/10/2026, Cuma
Yeni Şafak
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Öksürük şikayetiyle sağlık kabinine gitti bir daha evine dönemedi: 5 çocuk annesi Sultan’ın ölümünde yeni gelişme
Ailenin şikayeti üzerine olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

Gaziantep’te basit bir öksürük şikayetiyle sağlık kabinine başvuran 5 çocuk annesi Sultan Sever’in hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Üç iğne uygulamasının ardından yaşamını yitiren 45 yaşındaki kadının ölümüyle ilgili davada, iğneyi yaptığı belirlenen Ayşe El H. tutuklandı. Daha önce tutuklanan iş yeri sahibi Ömer A.’nın da cezaevindeki durumunun devamına karar verildi. Acılı ailenin iddiaları ise olayın üzerindeki soru işaretlerini yeniden gündeme taşıdı.

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde yaşanan olay, 30 Mayıs’ta meydana geldi. Öksürük şikayeti nedeniyle Pazaryeri Sağlık Kabini’ne giden Sultan Sever’e burada iğne uygulandı. İlk müdahalenin ardından rahatsızlanan kadın için aynı yerde iki kez daha iğne yapıldığı öne sürüldü.

Durumu giderek ağırlaşan 5 çocuk annesi Sever, hastaneye kaldırıldı ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Ailenin şikayeti üzerine olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

DAVADA TUTUKLU SAYISI İKİYE ÇIKTI

Sultan Sever’in ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında iş yeri sahibi Ömer A. ile iğne uygulamasını gerçekleştirdiği belirlenen Ayşe El H. hakkında dava açıldı.

Gaziantep 35. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasında mahkeme, Ayşe El H.’nin tutuklanmasına karar verdi. Daha önce tutuklanan iş yeri sahibi Ömer A.’nın tutukluluk halinin sürmesine de hükmedildi. Böylece dosyada tutuklu sanık sayısı ikiye yükseldi.

SAĞLIK KABİNİYLE İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN TESPİTLER

Soruşturma dosyasına giren incelemelerde, olayın yaşandığı sağlık kabininin ruhsatsız faaliyet gösterdiği belirlendi. İş yerinin daha önce de kaçak faaliyet gerekçesiyle Şahinbey İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından mühürlendiği öğrenildi.

Denetimlerde ayrıca ilaç ve tıbbi malzemelerin uygun olmayan koşullarda saklandığı, kullanılan cihazların gerekli uygunluk belgelerini taşımadığı yönünde tespitler yapıldı.

Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda ise Sultan Sever’in ölümünün uygulanan ilaç ve iğnelerle bağlantılı olduğu belirtildi. Dosyadaki bir diğer dikkat çekici ayrıntı da iğneyi yapan Ayşe El H.’nin hemşire olmadığı, ebelik bölümü mezunu olduğunun belirlenmesi oldu.

“ANNEMİN AĞZINDAN KÖPÜK GELMEYE BAŞLADI”

Annesini kaybeden Ali Sever, olay günü yaşananlara ilişkin dikkat çeken iddialarını Sabah’a anlattı.

İğne uygulamasından önce yaşananlara değinen Ali Sever, söz konusu kişinin annesine müdahale etmeden önce iş yeri sahibini telefonla arayarak hangi ilacı uygulayacağını sorduğunu öne sürdü.

Annesinin ilk iğnenin ardından fenalaştığını anlatan Sever, müdahalelerin devam ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“İğneyi yapmadan önce iş yeri sahibini arayarak hangi ilacı uygulayacağını sordu. Annemin durumu kötüleşince başka bir iğne daha yaptı. Ağzından köpük gelmeye, vücudu şişmeye başlayınca üçüncü kez iğne uyguladı.”

AİLE SUÇLAMANIN DEĞİŞMESİNİ İSTİYOR

Sultan Sever’in ailesi, sanıkların mevcut davada yöneltilen “taksirle öldürme” suçlaması yerine “olası kastla öldürme” kapsamında yargılanması gerektiğini savunuyor.

Acılı aile, olayın meydana geliş şekli ve müdahale sürecine ilişkin iddiaların daha kapsamlı değerlendirilmesini istiyor. Ali Sever de suçlamanın değiştirilmesi ve sanıkların olası kastla öldürme suçundan yargılanması için hukuki girişimde bulunacaklarını ifade etti.

5 çocuk annesi Sultan Sever’in ölümüyle ilgili yargı süreci devam ederken, davada ortaya çıkacak yeni bulgular merakla bekleniyor.

Başlıklar :GaziantepSağlık KabiniÖlüm
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026