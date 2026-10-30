Öksürük şikayetiyle sağlık kabinine gitti bir daha evine dönemedi: 5 çocuk annesi Sultan’ın ölümünde yeni gelişme

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde yaşanan olay, 30 Mayıs’ta meydana geldi. Öksürük şikayeti nedeniyle Pazaryeri Sağlık Kabini’ne giden Sultan Sever’e burada iğne uygulandı. İlk müdahalenin ardından rahatsızlanan kadın için aynı yerde iki kez daha iğne yapıldığı öne sürüldü.

Durumu giderek ağırlaşan 5 çocuk annesi Sever, hastaneye kaldırıldı ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Ailenin şikayeti üzerine olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

DAVADA TUTUKLU SAYISI İKİYE ÇIKTI

Sultan Sever’in ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında iş yeri sahibi Ömer A. ile iğne uygulamasını gerçekleştirdiği belirlenen Ayşe El H. hakkında dava açıldı.

Gaziantep 35. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasında mahkeme, Ayşe El H.’nin tutuklanmasına karar verdi. Daha önce tutuklanan iş yeri sahibi Ömer A.’nın tutukluluk halinin sürmesine de hükmedildi. Böylece dosyada tutuklu sanık sayısı ikiye yükseldi.

SAĞLIK KABİNİYLE İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN TESPİTLER

Soruşturma dosyasına giren incelemelerde, olayın yaşandığı sağlık kabininin ruhsatsız faaliyet gösterdiği belirlendi. İş yerinin daha önce de kaçak faaliyet gerekçesiyle Şahinbey İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından mühürlendiği öğrenildi.

Denetimlerde ayrıca ilaç ve tıbbi malzemelerin uygun olmayan koşullarda saklandığı, kullanılan cihazların gerekli uygunluk belgelerini taşımadığı yönünde tespitler yapıldı.

Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda ise Sultan Sever’in ölümünün uygulanan ilaç ve iğnelerle bağlantılı olduğu belirtildi. Dosyadaki bir diğer dikkat çekici ayrıntı da iğneyi yapan Ayşe El H.’nin hemşire olmadığı, ebelik bölümü mezunu olduğunun belirlenmesi oldu.

“ANNEMİN AĞZINDAN KÖPÜK GELMEYE BAŞLADI”

Annesini kaybeden Ali Sever, olay günü yaşananlara ilişkin dikkat çeken iddialarını Sabah’a anlattı.

İğne uygulamasından önce yaşananlara değinen Ali Sever, söz konusu kişinin annesine müdahale etmeden önce iş yeri sahibini telefonla arayarak hangi ilacı uygulayacağını sorduğunu öne sürdü.

Annesinin ilk iğnenin ardından fenalaştığını anlatan Sever, müdahalelerin devam ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“İğneyi yapmadan önce iş yeri sahibini arayarak hangi ilacı uygulayacağını sordu. Annemin durumu kötüleşince başka bir iğne daha yaptı. Ağzından köpük gelmeye, vücudu şişmeye başlayınca üçüncü kez iğne uyguladı.”

AİLE SUÇLAMANIN DEĞİŞMESİNİ İSTİYOR

Sultan Sever’in ailesi, sanıkların mevcut davada yöneltilen “taksirle öldürme” suçlaması yerine “olası kastla öldürme” kapsamında yargılanması gerektiğini savunuyor.

Acılı aile, olayın meydana geliş şekli ve müdahale sürecine ilişkin iddiaların daha kapsamlı değerlendirilmesini istiyor. Ali Sever de suçlamanın değiştirilmesi ve sanıkların olası kastla öldürme suçundan yargılanması için hukuki girişimde bulunacaklarını ifade etti.

5 çocuk annesi Sultan Sever’in ölümüyle ilgili yargı süreci devam ederken, davada ortaya çıkacak yeni bulgular merakla bekleniyor.