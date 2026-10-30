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Levent İnanır'dan Jülide Kural'la ilgili zehir zemberek yeni iddialar: Kayıp saatler, evlilik teklifi, Bodrum tatili...

Levent İnanır'dan Jülide Kural'la ilgili zehir zemberek yeni iddialar: Kayıp saatler, evlilik teklifi, Bodrum tatili...

10:30, 30/10/2026, CumaG: Güncelleme: 10:54, 30/10/2026, Cuma
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Levent İnanır'dan Jülide Kural'la ilgili zehir zemberek yeni iddialar: Kayıp saatler, evlilik teklifi, Bodrum tatili...

Kadir İnanır'ın vefatının ardından başlayan miras kavgasında sular durulmuyor. Merhum usta sanatçının yeğeni Levent İnanır, Jülide Kural'ın son açıklamalarına sert yanıt verdi. İnanır, Jülide Kural'a saat, yüzük gibi kayıp ziynet eşyalarının nerede olduğunu sordu. Ayrıca Levent İnanır, Kural'ın Kadir İnanır'a evlilik teklifinde bulunduğunu ancak reddedildiğini iddia etti.

Geçtiğimiz 26 Haziran tarihinde vefat eden usta sanatçı Kadir İnanır'ın ardından patlak veren miras tartışmaları gündemden düşmüyor.

Geçtiğimiz 26 Haziran tarihinde vefat eden usta sanatçı Kadir İnanır'ın ardından patlak veren miras tartışmaları gündemden düşmüyor.

Kadir İnanır'ın vefatının ardından aile ile Jülide Kural arasında başlayan miras ve mal varlığı tartışması yeni iddialarla alevlendi.

Kadir İnanır'ın vefatının ardından aile ile Jülide Kural arasında başlayan miras ve mal varlığı tartışması yeni iddialarla alevlendi.

Mahkeme kararıyla açılan kasaların boş çıkması ve değerli ziynet eşyalarının evde bulunamaması üzerine yeğen Levent İnanır, Sabah gazetesine zehir zemberek açıklamalarda bulundu.

Mahkeme kararıyla açılan kasaların boş çıkması ve değerli ziynet eşyalarının evde bulunamaması üzerine yeğen Levent İnanır, Sabah gazetesine&nbsp;zehir zemberek açıklamalarda bulundu.


"Ata toprağımız aile içinde kalacak"


"Jülide Hanım'ın dede toprağını kuzenim Gül'e bırakmasından son derece mutlu oldum" diyen İnanır, "Yüzyıllık ata toprağımızın yabancı birine gitmeyeceğine çok sevindim. Ata toprağımız aile içinde kalacak. Jülide Hanım'ın Gül'e vermesi beni gerçekten mutlu etti." ifadelerini kullandı.


"Ata toprağımız aile içinde kalacak""Jülide Hanım'ın dede toprağını kuzenim Gül'e bırakmasından son derece mutlu oldum" diyen İnanır, "Yüzyıllık ata toprağımızın yabancı birine gitmeyeceğine çok sevindim. Ata toprağımız aile içinde kalacak. Jülide Hanım'ın Gül'e vermesi beni gerçekten mutlu etti." ifadelerini kullandı.


"DAYIMIN GÖZÜMLE GÖRDÜĞÜM PATEK PHILIPPE VE ROLEX SAATLERİ NEREDE?"


Jülide Kural'ın açıklamalarına yanıt veren Levent İnanır, "Diğer konulara gelirsek; dayımın 25 Rolex saati olduğuna dair benim bir söylemim olmamıştı zaten.  Ancak başka önemli bir durum var. Bunu da sizinle paylaşmak isterim. Dayımla hastaneye kaldırılmadan önce üç defa arka arkaya yemeğe çıktık. Üçünde de farklı farklı saatler ve yüzükler vardı elinde. İkisinde Patek Philippe saat takmıştı. Diğerinde ise altın Rolex vardı. Ve üç görüşmemizde de farklı farklı Atatürk tuğralı altın yüzük vardı" dedi.


"DAYIMIN GÖZÜMLE GÖRDÜĞÜM PATEK PHILIPPE VE ROLEX SAATLERİ NEREDE?"Jülide Kural'ın açıklamalarına yanıt veren Levent İnanır, "Diğer konulara gelirsek; dayımın 25 Rolex saati olduğuna dair benim bir söylemim olmamıştı zaten.&nbsp;&nbsp;Ancak başka önemli bir durum var. Bunu da sizinle paylaşmak isterim. Dayımla hastaneye kaldırılmadan önce üç defa arka arkaya yemeğe çıktık. Üçünde de farklı farklı saatler ve yüzükler vardı elinde. İkisinde Patek Philippe saat takmıştı. Diğerinde ise altın Rolex vardı. Ve üç görüşmemizde de farklı farklı Atatürk tuğralı altın yüzük vardı" dedi.

"Dayımın kasasını açtılar, orada da yoktu"


Kural'ın evdeki çalışanın suçlaması sonrası hukuki yollara başvurduğunu ve dayısının eşyalarına tedbir konulduğunu söyleyen İnanır, “Tedbir koydurduğumda Hakime hanım, avukatımla birlikte dayımın evine gitti. Evde saatleri de yüzükleri de altın çakmakları da yoktu. Yani hiçbir ziynet eşyası yoktu. Dayımın kasasını açtılar, orada da yoktu. Benim gözümle gördüğüm saatleri, yüzükleri nerede? Hiçbiri bulanamadı evde. Jülide Hanım bakalım buna nasıl bir cevap verecek?” dedi.

"Dayımın kasasını açtılar, orada da yoktu"Kural'ın evdeki çalışanın suçlaması sonrası hukuki yollara başvurduğunu ve dayısının eşyalarına tedbir konulduğunu söyleyen İnanır, “Tedbir koydurduğumda Hakime hanım, avukatımla birlikte dayımın evine gitti. Evde saatleri de yüzükleri de altın çakmakları da yoktu. Yani hiçbir ziynet eşyası yoktu. Dayımın kasasını açtılar, orada da yoktu. Benim gözümle gördüğüm saatleri, yüzükleri nerede? Hiçbiri bulanamadı evde. Jülide Hanım bakalım buna nasıl bir cevap verecek?” dedi.


'Bodrum'a gittim' açıklaması inandırıcı gelmiyor


Kadir İnanır'ın 28 Haziran'da defnedildiğini, Jülide Hanım'ın ise 13 Temmuz'da Bodrum'a gittiğini iddia eden Levent İnanır, dayısının mezarının ağustos ayında yapıldığını söyledi ve “Kural'ın psikolojik tedavi için Bodrum'a gittim' açıklaması bana inandırıcı gelmiyor. İnsanlar İstanbul'a tedavi için geliyor, Bodrum'a ise tatile gidiyorlar” ifadelerini kullandı.

'Bodrum'a gittim' açıklaması inandırıcı gelmiyorKadir İnanır'ın 28 Haziran'da defnedildiğini, Jülide Hanım'ın ise 13 Temmuz'da Bodrum'a gittiğini iddia eden Levent İnanır, dayısının mezarının ağustos ayında yapıldığını söyledi ve “Kural'ın psikolojik tedavi için Bodrum'a gittim' açıklaması bana inandırıcı gelmiyor. İnsanlar İstanbul'a tedavi için geliyor, Bodrum'a ise tatile gidiyorlar” ifadelerini kullandı.




"EVLENME TEKLİFİNİ JÜLİDE HANIM ETTİ, DAYIM KABUL ETMEDİ"


Jülide Kural'ın evlilik konusundaki ifadelerine de karşı çıkan Levent İnanır, çarpıcı bir iddiada bulundu.


Kural'ın Kadir İnanır'a teklifte bulunduğunu öne süren yeğen İnanır, "Jülide Hanım, 'Evlenmeye sıcak bakmayan bendim' demiş ama kendisi Kadir dayıma evlilik teklifinde bulundu. Hatta 'Benim yeşil pasaportum var, evlenince senin de olacak, dünyayı gezeriz' dedi. Ama bu teklifi Kadir dayım kabul etmedi" ifadelerini kullandı.


"EVLENME TEKLİFİNİ JÜLİDE HANIM ETTİ, DAYIM KABUL ETMEDİ"Jülide Kural'ın evlilik konusundaki ifadelerine de karşı çıkan Levent İnanır, çarpıcı bir iddiada bulundu. Kural'ın Kadir İnanır'a teklifte bulunduğunu öne süren yeğen İnanır, "Jülide Hanım, 'Evlenmeye sıcak bakmayan bendim' demiş ama kendisi Kadir dayıma evlilik teklifinde bulundu.&nbsp;Hatta 'Benim yeşil pasaportum var, evlenince senin de olacak, dünyayı gezeriz' dedi. Ama bu teklifi Kadir dayım kabul etmedi" ifadelerini kullandı.

"ŞÖFÖRE 'TAZMİNATINI KADİR'DEN İSTE' DEDİ Mİ?"


Jülide Kural'ın işine gelen sorulara cevap verdiğini iddia eden Levent İnanır; kan verdiği için kovulan şoför ile merhum sanatçının vefatından sonra şoföre söylendiği iddia edilen "Tazminatını Kadir'den iste" sözlerinin cevapsız kaldığını vurguladı.

"ŞÖFÖRE 'TAZMİNATINI KADİR'DEN İSTE' DEDİ Mİ?"Jülide Kural'ın işine gelen sorulara cevap verdiğini iddia eden Levent İnanır; kan verdiği için kovulan şoför ile merhum sanatçının vefatından sonra şoföre söylendiği iddia edilen "Tazminatını Kadir'den iste" sözlerinin cevapsız kaldığını vurguladı.

"TROLLERLE GERÇEKLER KAPANAMAZ, HUKUKİ HAKKIMI ARAYACAĞIM"


Açıklamalarının ardından sosyal medyada organize hesaplar tarafından hedef alındığını söyleyen Levent İnanır, bu durumun kendisini sindiremeyeceğini ifade etti.

"TROLLERLE GERÇEKLER KAPANAMAZ, HUKUKİ HAKKIMI ARAYACAĞIM"Açıklamalarının ardından sosyal medyada organize hesaplar tarafından hedef alındığını söyleyen Levent İnanır, bu durumun kendisini sindiremeyeceğini ifade etti.

Trolleri üzerine kimlerin saldığını bildiğini belirten İnanır, hem kayıp eşyalar hem de sosyal medya saldırıları için sonuna kadar hukuki mücadele vereceğini bildirdi.

Trolleri üzerine kimlerin saldığını bildiğini belirten İnanır, hem kayıp eşyalar hem de sosyal medya saldırıları için sonuna kadar hukuki mücadele vereceğini bildirdi.
Başlıklar :Kadir İnanırLevent İnanırJülide KuralMiras
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