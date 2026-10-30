Yapay zeka tavsiyesi can aldı: ChatGPT'ye ölümcül yönlendirme davası

Deprem sonrası büyük tehlike: Toprak bir anda harekete geçebilir

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Doğu Karadeniz’de heyelan riskinin yağışların yanı sıra depremlerle de arttığını belirterek, “Heyelanların oluşmasındaki en önemli faktör yağıştır ancak heyelanların oluşumunda yağışlar kadar depremler de son derece etkilidir. 2024 yılında yaşanan bu heyelandan sonra olay bitmiş değil. Kayan devasa kütlenin arkasında yeni bir kütle daha var. Bu kayabilir. Bunlar basit kaya düşmeleri değil, dağ şeklindeki yamaçların kaymasıdır. Basit önlemler alınmamalıdır” dedi.