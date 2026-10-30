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Yapay zeka tavsiyesi can aldı: ChatGPT'ye ölümcül yönlendirme davası

Yapay zeka tavsiyesi can aldı: ChatGPT'ye ölümcül yönlendirme davası

12:02, 30/10/2026, Cuma
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Yapay zeka tavsiyesi can aldı: ChatGPT'ye ölümcül yönlendirme davası
İlacını bırakan genç kadın hayatını kaybetti

ChatGPT'nin doktor onayı olmadan ilaç bıraktırdığı 31 yaşındaki kadın geçirdiği nöbet sonucu öldü. Ailenin açtığı dava, yapay zekanın sağlık alanındaki güvenlik sınırlarını yeniden tartışmaya açtı.

ABD'nin
Washington
 eyaletinde yaşayan 31 yaşındaki
Bowen Wan
'ın ailesi, yapay zeka sohbet botu ChatGPT'nin verdiği tıbbi tavsiyelerin genç kadının ölümüne neden olduğu gerekçesiyle OpenAI'a karşı hukuki süreç başlattı.

ChatGPT'ye danıştı


İddialara göre işini kaybettikten sonra yeni bir iş bulma baskısı yaşayan Wan, epilepsi tedavisinde kullandığı ilaçların yan etkilerinin iş görüşmelerindeki konuşma ve düşünme becerilerini etkilediğini düşünerek ChatGPT'ye danıştı.


Ailenin dava dilekçesinde, sohbet botunun genç kadına ilaçlarını bırakması için aşamalı bir takvim oluşturduğu ve bu kararı doktorlarından saklamasını önerdiği öne sürüldü. Dilekçede, chatbotun, Wan'a
"Artık seni ayakta tutacak ilaca ihtiyacı olan biri değilsin"
şeklinde ifadeler kullandığı da iddia edildi.

Wan, söz konusu yönlendirmelerin ardından evinde geçirdiği nöbet sonucu hayatını kaybetti. Aile, yaşananlardan OpenAI'ı sorumlu tutarak haksız fiil ve ölüme ilişkin dava açtı.


Yapay zekanın tartışmalı tıbbi tavsiyeleri


Wan ailesinin avukatı Matthew Bergman, OpenAI'ın ürününü tıbbi bilgi sağlayabilen bir araç olarak tanıttığını savundu. Bergman, şirketin açıklamalarına güvenmenin kullanıcılar açısından makul olduğunu belirtti.


Dava, yapay zeka sohbet botlarının sağlık alanında sunduğu bilgilerin sınırları ve bu araçların verdiği hatalı yönlendirmelerden doğabilecek hukuki sorumluluklar konusundaki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.


Hukuk uzmanları, yapay zeka sektöründe denetim ve düzenleme mekanizmalarının yetersiz kalabildiğine dikkati çekiyor. Uzmanlara göre bu tür davalar, şirketlerin ürün güvenliği ve kullanıcıların korunması konusunda daha kapsamlı sorumluluk üstlenmesine yönelik hukuki tartışmalara zemin hazırlayabilir.


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Başlıklar :chatgptyapay zekaopenaiwashingtonepilepsi
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