Yapay zeka tavsiyesi can aldı: ChatGPT'ye ölümcül yönlendirme davası
ChatGPT'nin doktor onayı olmadan ilaç bıraktırdığı 31 yaşındaki kadın geçirdiği nöbet sonucu öldü. Ailenin açtığı dava, yapay zekanın sağlık alanındaki güvenlik sınırlarını yeniden tartışmaya açtı.
ChatGPT'ye danıştı
İddialara göre işini kaybettikten sonra yeni bir iş bulma baskısı yaşayan Wan, epilepsi tedavisinde kullandığı ilaçların yan etkilerinin iş görüşmelerindeki konuşma ve düşünme becerilerini etkilediğini düşünerek ChatGPT'ye danıştı.
Wan, söz konusu yönlendirmelerin ardından evinde geçirdiği nöbet sonucu hayatını kaybetti. Aile, yaşananlardan OpenAI'ı sorumlu tutarak haksız fiil ve ölüme ilişkin dava açtı.
Yapay zekanın tartışmalı tıbbi tavsiyeleri
Wan ailesinin avukatı Matthew Bergman, OpenAI'ın ürününü tıbbi bilgi sağlayabilen bir araç olarak tanıttığını savundu. Bergman, şirketin açıklamalarına güvenmenin kullanıcılar açısından makul olduğunu belirtti.
Dava, yapay zeka sohbet botlarının sağlık alanında sunduğu bilgilerin sınırları ve bu araçların verdiği hatalı yönlendirmelerden doğabilecek hukuki sorumluluklar konusundaki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.
Hukuk uzmanları, yapay zeka sektöründe denetim ve düzenleme mekanizmalarının yetersiz kalabildiğine dikkati çekiyor. Uzmanlara göre bu tür davalar, şirketlerin ürün güvenliği ve kullanıcıların korunması konusunda daha kapsamlı sorumluluk üstlenmesine yönelik hukuki tartışmalara zemin hazırlayabilir.