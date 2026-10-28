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Antibiyotik direnci küresel sağlık tehdidi olmayı sürdürüyor: Uzmanlardan gereksiz kullanım uyarısı

Antibiyotik direnci küresel sağlık tehdidi olmayı sürdürüyor: Uzmanlardan gereksiz kullanım uyarısı

16:53, 28/10/2026, Çarşamba
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Antibiyotik direnci küresel sağlık tehdidi olmayı sürdürüyor: Uzmanlardan gereksiz kullanım uyarısı
Dr. Esin Özlem Atmış

23-25 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen 7. Fonksiyonel Tıp Kongresi’nde, üst solunum yolu enfeksiyonlarında doğru tedavi yaklaşımı ve antibiyotik direnciyle mücadele ele alındı. Uzmanlar, gereksiz antibiyotik kullanımının önlenmesinde doğru tanı ve hastaya uygun tedavinin önemine dikkat çekti.

Antibiyotik direnci, dünya genelinde sağlık sistemlerini zorlayan önemli halk sağlığı sorunları arasında yer alıyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, 2021 yılında bakteriyel antimikrobiyal dirençle ilişkili tahmini 4,71 milyon ölüm gerçekleşirken, 1,14 milyon ölüm doğrudan dirençle ilişkilendirildi. Bu tablo, antibiyotiklerin doğru ve gerektiğinde kullanılmasının önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

Fonksiyonel tıpta yeni klinik vizyon: 7P Tıp

Bu yıl “Fonksiyonel Tıbbın Ötesinde: 7P Tıp” temasıyla düzenlenen 7. Fonksiyonel Tıp Kongresi’nde; öngörücü, önleyici, kişiselleştirilmiş, hassas, katılımcı, erişilebilir ve çok disiplinli tıp yaklaşımı ele alındı. Genetik analizler, yapay zekâ, dijital izlem ve longevity bilimini kök neden odaklı bir bakış açısıyla bir araya getiren bu yaklaşım kapsamında, hastalıkların yönetiminde kişiye özgü değerlendirme ve doğru tedavi seçeneklerinin önemi öne çıktı. Üst solunum yolu enfeksiyonlarında gereksiz antibiyotik kullanımının önlenmesi de doğru tedavi yaklaşımının ve akılcı ilaç kullanımının önemini ortaya koyan başlıklar arasında yer aldı.

Üst solunum yolu enfeksiyonlarında doğru tedavi yaklaşımı öne çıkıyor

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Esin Özlem Atmış, üst solunum yolu enfeksiyonlarının önemli bir bölümünün viral kaynaklı olduğunu belirterek her enfeksiyonda antibiyotik kullanımının gerekli olmadığını vurguladı. Akut rinosinüzit vakalarının büyük çoğunluğunun viral kaynaklı olduğuna dikkat çeken Atmış, uygun hastalarda semptomları hafifletmeye yönelik tedavilerin değerlendirilmesinin önemini ifade etti. Gereksiz antibiyotik kullanımının bakterilerde direnç gelişimini artırabileceğini belirten Atmış, sinüzit tedavisinde siklamen özütü içeren ürünlerin de uygun hastalarda semptomların hafifletilmesine yönelik seçenekler arasında yer aldığını kaydetti.

Antibiyotik direnciyle mücadelede bilimsel temelli çözümlere yatırım

Anatolia Biotech’in kurucusu ve çapa yatırımcısı Resul Yeşilyurt, antibiyotik direnciyle mücadele eden ürünlere yönelik yatırımlarıyla Türkiye’de bir ilke imza attıklarını, bu alandaki yatırım yaklaşımının küresel ölçekte de sayılı örnekler arasında yer aldığını belirtti. Antibiyotik direncini dünyanın karşı karşıya olduğu önemli halk sağlığı sorunlarından biri olarak değerlendiren Yeşilyurt, bilimsel temeli güçlü ve klinik çalışmalarla etkinliği desteklenen ürünlerin geliştirilmesi ve daha geniş kitlelere ulaştırılmasının mücadelede kritik önem taşıdığını vurguladı.

Başlıklar :7. Fonksiyonel Tıp KongresiDünya Sağlık ÖrgütüEsin Özlem Atmış
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