Prof. Dr. Aziz Sancar’dan göğüs kabartan KIZILELMA anısı: Şimdi bütün Chapel Hill biliyor

Türkiye’nin Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, 12. Türk Tıp Dünyası Kurultayı’nda yaptığı samimi ve gurur dolu açıklamalarla damga vurdu. Sağlık ve bilim dünyasından önemli isimlerin bir araya geldiği kurultayda konuşan Sancar, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile aralarındaki anlamlı hediye diyaloğunu paylaştı.

"İŞE YÜRÜRKEN HEP ONU GİYERİM"

Milli teknoloji hamlesine olan desteği ve duyduğu gururla bilinen Prof. Dr. Aziz Sancar, Selçuk Bayraktar’ın kendisine hediye ettiği Baykar ceketini ABD’de görev yaptığı North Carolina Üniversitesi'nin bulunduğu Chapel Hill şehrinde gururla taşıdığını ifade etti. Sancar konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Selçuk Bayraktar bana KIZILELMA yazılı bir ceket verdi. İşe yürürken hep onu giyerim. Şimdi bütün Chapel Hill KIZILELMA'nın ne olduğunu biliyor."

SOSYAL MEDYADA BEĞENİ YAĞDI

Nobel ödüllü bilim insanının milli savunma sanayiinin simge projelerinden KIZILELMA’yı ABD sokaklarında taşıdığını belirttiği o anlar, kurultay salonunda büyük alkış topladı. Konuşmaya ait görüntülerin dijital mecralarda paylaşılmasının ardından kullanıcılar Prof. Dr. Aziz Sancar ve Selçuk Bayraktar hakkında binlerce gurur dolu yorum ve beğeni paylaştı.