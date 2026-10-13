Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan kritik açıklama: 13-15 yaşındaki gençlerin yüzde 73,3’ü sigara alabiliyor
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sigarayla ilgili düzenlemelere ilişkin, "Sadece 18 yaş altına sigara satılmasını engelleyecek bir yöntemle insanlarımıza, çocuklarımıza, gençlerimize bu zararlı maddenin satılmasını engellemeye çalışıyoruz. Bu yasağı nasıl daha etkin hale getiririz ona çalışıyoruz" dedi.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu "nöbetçi bakan" uygulaması kapsamında geldiği Meclis'te, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaretlerinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Sigara içen vatandaşların bu alışkanlıktan kurtulmasını istediklerini ifade eden Memişoğlu, bugün Yeşilay'ın yaptığı bir araştırmanın sigara içen insanların yüzde 80'inin sigarayı bırakmaya çalıştığını gösterdiğini aktardı. Memişoğlu, sigara içenlerin de sigaradan memnun olmadığını belirterek, şunları söyledi:
Bakan Memişoğlu, sigarayla ilgili kanuna göre, 18 yaşın altındaki gençlere sigara satışının yasak olduğunu ancak yapılan bir ankete göre 13-15 yaş arasındaki 220 bin gence sorular yöneltildiğini ve yüzde 73,3'ünün sigarayı alabildiği sonucunun çıktığını aktardı. Türkiye'de sigaraya başlama yaşının 17 olduğunu dile getiren Memişoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
Memişoğlu, "Görüşmeleriniz nasıl geçti?" sorusuna ise "Buna herkesin sahip çıkmasını bekliyoruz. Sadece Sağlık Bakanlığının değil, bütün toplumun buna sahip çıkmasını bekliyoruz. Görüşmelerimizi rutin yapıyoruz." yanıtını verdi.