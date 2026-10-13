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Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan kritik açıklama: 13-15 yaşındaki gençlerin yüzde 73,3’ü sigara alabiliyor

Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan kritik açıklama: 13-15 yaşındaki gençlerin yüzde 73,3’ü sigara alabiliyor

18:45, 13/10/2026, Salı
AA
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Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan kritik açıklama: 13-15 yaşındaki gençlerin yüzde 73,3’ü sigara alabiliyor
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sigarayla ilgili düzenlemelere ilişkin, "Sadece 18 yaş altına sigara satılmasını engelleyecek bir yöntemle insanlarımıza, çocuklarımıza, gençlerimize bu zararlı maddenin satılmasını engellemeye çalışıyoruz. Bu yasağı nasıl daha etkin hale getiririz ona çalışıyoruz" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu "nöbetçi bakan" uygulaması kapsamında geldiği Meclis'te, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaretlerinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye'de özellikle kalp krizi, kanser ve inme hastalıklarının en büyük sebebinin tütün ve tütün mamulleri kullanımı olduğunu belirten Memişoğlu, bugün insanların yüzde 63'ünün kanser ve bu tür hastalıklardan hayatını kaybettiğine dikkati çekti.

Sigara içen vatandaşların bu alışkanlıktan kurtulmasını istediklerini ifade eden Memişoğlu, bugün Yeşilay'ın yaptığı bir araştırmanın sigara içen insanların yüzde 80'inin sigarayı bırakmaya çalıştığını gösterdiğini aktardı. Memişoğlu, sigara içenlerin de sigaradan memnun olmadığını belirterek, şunları söyledi:

"Biz de diyoruz ki 'gelin beraber bırakalım', hep beraber sigara ile mücadele edelim. Çünkü bu sizi kanser yapıyor, kalp krizi geçirme riskini artırıyor, nefes darlığı yapıyor, uyku kalitenizi bozuyor. Zararlı bir şey. Türkiye olarak 2008-2010 yılları arasında büyük bir başarı elde etmiştik ancak son yıllarda bu başarı geriledi. Biz de bunu yeniden hareketlendirmeye çalışıyoruz. Özellikle sigarayı gençlerimizden, çocuklarımızdan uzak tutmaya çalışıyoruz ve görünür olmasından, ortada olmasından kurtarmaya çalışıyoruz bu ülkeyi. Maalesef akciğer kanserinde özellikle erkeklerde dünyanın birincisiyiz"

Bakan Memişoğlu, sigarayla ilgili kanuna göre, 18 yaşın altındaki gençlere sigara satışının yasak olduğunu ancak yapılan bir ankete göre 13-15 yaş arasındaki 220 bin gence sorular yöneltildiğini ve yüzde 73,3'ünün sigarayı alabildiği sonucunun çıktığını aktardı. Türkiye'de sigaraya başlama yaşının 17 olduğunu dile getiren Memişoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"18 yaş altına normalde sigara satılması yasak. Biz de bununla ilgili kanun taslağımızda bir çalışma yapıyoruz. Bunun kişisel verilerle, insanları ifşa etme ile alakası yok. Sadece dünyada örnekleri olduğu gibi, gelişmiş ülkede olduğu gibi insanlarımıza satarken özellikle gençlerimize yaşını soracağız. Yaşını sorma ile ilgili bunu hangi yöntemle yapacağımızı belki de Kovid'de yaptığımız karekod üzerinden veya başka bir türlü örneklerine bakıyoruz. İnsanların kesinlikle şundan emin olmasını istiyorum. Kimsenin özel mahremiyetiyle alakası olmayan bir şey. Sadece 18 yaşının altına sigara satılmasını engelleyecek bir yöntemle insanlarımıza, çocuklarımıza, gençlerimize bu zararlı maddenin satılmasını engellemeye çalışıyoruz. Bu yasağı nasıl daha etkin hale getiririz ona çalışıyoruz."

Memişoğlu, "Görüşmeleriniz nasıl geçti?" sorusuna ise "Buna herkesin sahip çıkmasını bekliyoruz. Sadece Sağlık Bakanlığının değil, bütün toplumun buna sahip çıkmasını bekliyoruz. Görüşmelerimizi rutin yapıyoruz." yanıtını verdi.


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Özgün
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Başlıklar :Sağlık BakanıKemal MemişoğluSigaraTBMM
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