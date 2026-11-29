Gece yeterince uyuduğunuz halde iş yerinde gözlerinizi açık tutmakta zorlanıyor, mesai bittiğinde ise birden canlanıyor musunuz? Özellikle öğle yemeğinin ardından bastıran, kimi zaman bir fincan kahveyle bile önüne geçilemeyen uyku halinin altında biyolojik saatimizden çalışma ortamına kadar pek çok faktör yatıyor. Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı ve Uyku Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Sinem İliaz, iş yerinde bastıran uykunun nedenlerini, eve döndüğümüzde neden yeniden enerjik hissettiğimizi ve mesai sırasında uyku haliyle nasıl baş edebileceğimizi anlattı.

ÖĞLEDEN SONRA UYANIKLIK AZALIYOR

İş yerinde uyku halinin oldukça yaygın görüldüğünü belirten Sinem İliaz, “İş yeri uykusu tıbbi olarak tanımlanmış ayrı bir hastalık değildir. Özellikle öğleden sonra 13.00-15.00 saatleri arasında biyolojik saatimize bağlı olarak uyanıklık düzeyimiz doğal olarak azalır. Ağır yemekler, havasız ve sıcak ortamlar, yetersiz aydınlatma, monoton çalışma ve uzun süre hareketsiz kalmak bu durumu artırabilir. Ancak yeterli uykuya rağmen gün içinde sürekli uyuklamak normal kabul edilmemelidir. Uyku apnesi, kronik uykusuzluk ve bazı sağlık sorunları açısından değerlendirme yapılmalıdır” dedi.

EVE DÖNÜNCE NEDEN CANLANIYORUZ?

İş yerinde gözlerini açık tutmakta zorlanan kişilerin eve döndüklerinde birden canlanmasının nedenlerini de açıklayan İliaz, “Bunun temelinde biyolojik ritim ve çevresel faktörler bulunur. İş yerindeki monotonluk ve zihinsel yorgunluk uyku hissini artırabilir. Eve gelindiğinde ortamın değişmesi, sosyal etkileşim ve kişinin ilgi duyduğu aktivitelerle uğraşması uyanıklığı artırır. Ayrıca günün ilerleyen saatlerinde biyolojik saatimizin etkisiyle uyanıklık yeniden yükselebilir. Ancak eve gelince canlanmak, gün içinde yaşanan uyku ihtiyacının ortadan kalktığı anlamına gelmez” diye konuştu.

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Kahveye yüklenmeyin!

Mesai sırasında bastıran uykunun önüne geçmek için önerilerde bulunan İliaz, şunları söyledi: “Öncelikle gece uykusunun yeterli ve kaliteli olması gerekir. Yetişkinler için günlük 7-9 saat uyku öneriyoruz. İş yerinde kısa yürüyüşler yapmak, ortamı havalandırmak, gün ışığından yararlanmak ve ağır öğünlerden kaçınmak faydalıdır. Çay ve kahve, içerdikleri kafein sayesinde geçici olarak uyanıklığı artırabilir ancak uyku eksikliğini telafi etmez. Özellikle öğleden sonra ve akşam tüketilen kafein gece uykusunu bozabilir. Sürekli uyku hali yaşayan, toplantılarda veya günlük aktiviteler sırasında uyuklayan kişilerin bir uyku hastalıkları uzmanına başvurmasını öneriyoruz. Araç kullanırken uyku bastırması ise mutlaka ciddiye alınmalıdır.”

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