Uzman Diyetisyen Hümeyra Mutlu, doğanın en zengin polifenol (antioksidan) kaynakları arasında yer alan baharatların hücresel savunma mekanizmalarından bağırsak sağlığına kadar pek çok süreçte rol oynayabileceğine dikkat çekti.

Mutlu, “Çoğu zaman yalnızca lezzet vermek için kullandığımız baharatlar, doğanın en yoğun polifenol kaynakları arasında yer alıyor” dedi.

Hümeyra Mutlu

SAVUNMA MEKANİZMASINI DESTEKLİYOR

Mutlu, polifenollerin sağlığa etkilerini şöyle anlattı: “Bitkiler, güneş ışınlarına, zararlı mikro-organizmalara ve olumsuz çevre koşullarına karşı kendilerini korumak için polifenoller üretir. İnsan vücudunda ise bu bileşikler hücrelerin korunmasına ve iltihaplanmanın azaltılmasına yardımcı olabilir. Böylece kalp-damar hastalıkları ve tip 2 diyabet gibi kronik hastalıklara karşı koruyucu rol oynayabilir. Polifenoller, bağırsak bakterileriyle etkileşime girerek bağırsak sağlığını da destekler.”

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ŞAMPİYON KARANFİL

Yapılan bir araştırmada 452 besin ve 502 farklı polifenol incelenerek en zengin 100 besinin belirlendiği bilgisini veren Mutlu, listenin 22’sini baharatlar ve çeşnilerin oluşturduğunu söyledi. "Karanfil öjenol, biberiye ve kekik rosmarinik asit, İngiliz nanesi ise eriositrin açısından zengin" diyen Mutlu, dolayısıyla çeşitliliği artırmak gerektiğini vurguladı.

HER BAHARAT HERKES İÇİN UYGUN DEĞİL

Baharat tüketiminde kişilerin sağlık durumunun da göz önünde bulundurulması gerektiğini vurgulayan Mutlu, “Kan sulandırıcı ilaç kullananlar zerdeçal, zencefil ve karanfilin yüksek dozlarına; karaciğer hastaları kumarin içeriği yüksek Çin tarçınına dikkat etmeli. Reflüsü olanlarda nane ve acı biber şikayetleri artırabilir. Safra taşı veya safra yolu hastalığı olanlar zerdeçal takviyelerinden, gebeler ve epilepsi hastaları ise yoğunlaştırılmış adaçayı preparatlarından kaçınmalı” uyarısında bulundu.

PİŞİRMENİN SONUNA DOĞRU EKLEYİN

Baharatlardan en iyi şekilde faydalanmak için Mutlu, şu önerilerde bulundu:

Hem taze hem kuru tüketin: Kurutma sırasında su kaybı nedeniyle birçok aromatik bitkinin gram başına düşen polifenol yoğunluğu artar. Ancak bazı bileşikler kurutma sırasında kaybolabilir. Bu nedenle her iki forma da sofranızda yer açın.

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Doğru zamanda ekleyin: Nane, kekik ve fesleğen gibi aromatik bitkileri pişirmenin sonuna doğru ekleyerek ısıya duyarlı bileşiklerin kaybını sınırlayın.

Doğru eşleştirin: Karabiberde bulunan piperin, zerdeçaldaki kurkuminin biyoyararlanımını artırabilir. Zerdeçalı karabiber ve zeytinyağı içeren yemeklerde kullanın.

Taze öğütün: Baharatları mümkünse bütün halde satın alın ve kullanacağınız zaman öğütün. Kapalı cam kavanozlarda, ışık, ısı ve nemden uzak muhafaza edin.

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Çeşitliliği artırın: Kahvaltıda yumurtanıza kimyon ve kekik,

öğle salatanıza sumak ve nane, akşam sebzelerinize zerdeçal ve karabiber ekleyin. Elmanızı tarçınla, çayınızı karanfille buluşturun.

Baharat şampiyonları Polifenol yoğunluğu açısından baharatların ve aromatik bitkilerin sıralaması şöyle:

Karanfil

Kuru İngiliz nanesi

Yıldız anason

Meksika kekiği

Kereviz tohumu

Kuru adaçayı

Kuru biberiye

Kuru yeşil nane

Kuru kekik

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