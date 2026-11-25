Avcılar'da yaşayan Erhan Bağırtlak, yaklaşık 15 gün önce iş yerinde kullandığı silindir bıçak makinesini kapattıktan sonra sıkışan ürünü almak istedi. Bu sırada makinenin yeniden hareket etmesiyle Bağırtlak'ın sağ eli bileğine kadar makineye sıkıştı.

Bağırtlak, elinin sıkıştığı makineyle birlikte 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansa alındı. Ambulanstaki sağlık ekibinin hastaneye ulaşmadan önce sağlık personeline bilgi vermesi üzerine Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde gerekli hazırlıklar yapıldı.

Hastanenin acil servisinde yapılan ilk müdahalede Bağırtlak'ın eli makineden kurtarıldı. Yapılan muayenede dolaşım olmayan elde çok sayıda kemiğin kırıldığı tespit edildi.

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Bağırtlak'ın eli, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi El Cerrahisi Kliniği İdari Sorumlusu Uzman Dr. Muhammet Okkan'ın yanı sıra Dr. Fatih Güzel, asistan doktorlar Utku Cebecioğlu ve Gökberk Bal'ın görev aldığı 9,5 saatlik zorlu operasyonla kurtarıldı.

İş yerinde sağ elini silindir bıçak makinesine kaptıran 39 yaşındaki Erhan Bağırtlak, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirilen 9,5 saatlik ameliyatla elini kaybetmekten kurtuldu. Hastanenin El Cerrahisi Kliniği İdari Sorumlusu Uzman Dr. Muhammet Okkan (sağda), açıklamalarda bulundu.

Hasta 38 dakika sonra ameliyata alındı

Dr. Muhammet Okkan, yaralanma anından itibaren hastanın durumuyla ilgili bilgi aldıklarını ve acil servis ile ameliyathane ekiplerinin önceden hazırlık yaptığını söyledi.

Hastanın elinde yaklaşık 13 kemikte kırık bulunduğunu, ciltte dikey şekilde 12 kesi belirlediklerini anlatan Okkan, hastanın acil servise girişinden yaklaşık 38 dakika sonra ameliyata alındığını kaydetti.

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Okkan, operasyonun başarısında hastanın hızlıca ameliyata alınmasının büyük etkisi olduğunu belirterek, "Hızlıca kemik tespitlerini yaptık, dolaşımını sağladık. Çok segmentli, çok fazla yerden kesik olan sinirlerini ve damarlarını onardık. Tendonlarını onardık ve hastamızın dolaşımının geldiğini gördük. Ameliyat yaklaşık 9,5 saat sürdü. Kemik tespitlerinin yanı sıra çoklu damar ve sinir onarımları gerçekleştirdik. Ayrıca gerekli yerlerde bacaktan ve koldan alınan sinir ve damar greftlerini kullandık." dedi.

Ameliyatın ardından hastayı yaklaşık bir hafta serviste takip ettiklerini ve bu süreçte üç kez daha ameliyata aldıklarını belirten Okkan, yaralanmanın kirli olması nedeniyle enfeksiyon riskine karşı dikkatli davrandıklarını kaydetti.

Kirli yaralanmalarda dolaşım sağlansa bile enfeksiyon nedeniyle elin yeniden kaybedilebileceğine dikkati çeken Okkan, antibiyotik tedavisi uyguladıklarını, pansumanları takip ettiklerini ve ameliyathanede elin bol miktarda yıkanmasını sağlayarak enfeksiyon riskini önlemeye çalıştıklarını belirtti.

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Hastanın şu anda poliklinik kontrollerinin sürdüğünü aktaran Okkan, "Öncelikli olarak kötü diye tabir ettiğimiz dönemi atlatmış bulunmaktayız. Hastamızın elini bu saatten sonra kaybetmesini beklemiyoruz. Ancak yine de enfeksiyon riskimiz var. Yakın takip ediyoruz." diye konuştu.

Okkan, bundan sonraki süreçte hastanın elini fonksiyonel olarak rahat kullanabilmesini amaçladıklarını, el cerrahisi fizyoterapistinin desteğiyle hareket ve fonksiyonel iyileşme sürecini takip edeceklerini kaydetti.

Hastanın elini kurtardıklarını ancak asıl hedeflerinin günlük aktivitelerini rahatlıkla yapabileceği fonksiyonel bir el kazandırmak olduğunu dile getiren Okkan, rehabilitasyon sürecinin yaklaşık 2 ila 6 ay arasında değişebileceğini aktardı.

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Okkan, elde edilen sonucun yalnızca cerrahi ekibin başarısı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek, "Bu, tüm sağlık neferlerinin hep beraber organizasyon şeklinde olan bir başarısı. Hastamızı ilk yaralanma anında karşılayan ambulans ekibinden tutun, hastamızı serviste takip eden hemşirelere kadar aradaki bütün sağlık personelinin özverili çalışmasıyla bu sonucu elde edebiliyoruz. Dolayısıyla bu sadece bir cerrahi başarı değil, tüm sağlık çalışanlarının koordineli çalışmasıyla olabilecek bir şey." ifadelerini kullandı.

AA İş yerinde sağ elini silindir bıçak makinesine kaptıran 39 yaşındaki Erhan Bağırtlak, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirilen 9,5 saatlik ameliyatla elini kaybetmekten kurtuldu. Hastanenin El Cerrahisi Kliniği İdari Sorumlusu Uzman Dr. Muhammet Okkan (fotoğrafta), açıklamalarda bulundu.

"O halden bu hale gelmesi benim için büyük bir mucize"

Gıda sektöründe çalışan Erhan Bağırtlak da makinenin güvenli şekilde kapatıldığını düşündüğünü belirterek, "Ürün sıkışmıştı. Ürünü alırken makine çeyrek tur döndü. O sırada zaten bileğe kadar elimi makinenin içine aldı." dedi.

Bağırtlak, olay yerinde daha önceden sağlık eğitimi almış bir çalışanın kemerle turnike uyguladığını, hastanede de doktorların gerekli müdahaleleri hızla yaptığını ve ameliyata alındığını dile getirerek, "Hocalarımız gerçekten o kadar başarılıydı ki. Şu an tedavinin başındayız. Uzun bir süreç var önümüzde. Ama o halden bu hale gelmesi benim için çok büyük bir mucize. Bütün sağlık personeline teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sinirlerdeki iyileşme süreci devam eden parmaklarını tam hareket ettiremediğini anlatan Bağırtlak, tedavi ve kontrollerinin sürdüğünü kaydetti.

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