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Mardin'in Midyat ilçesindeki Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, implant tedavisinden ileri cerrahi operasyonlara kadar geniş kapsamlı sağlık hizmetleriyle bölge halkına hizmet vermeye devam ediyor.

Merkez, ağız ve diş sağlığı alanındaki hizmetlerini geliştirerek vatandaşların nitelikli sağlık hizmetlerine erişimini artırmayı hedefliyor.

Birçok cerrahi işlem, implant tedavilerinin yanı sıra Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Birimi'nde görev yapan Dt. Agit Bilgiç tarafından başarıyla gerçekleştiriliyor.

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Birimin başlıca tedavi hizmetleri, implant tedavileri, gömülü 20 yaş dişi ameliyatları, gömülü kanin dişlerinin cerrahi tedavileri ve çene kistlerinin cerrahi operasyonlarından oluşuyor.

Üç farklı implant seçeneği sunuluyor

Dt. Agit Bilgiç, implant tedavileri kapsamında hastalara yerli ve ithal olmak üzere üç farklı seçenek sunulduğunu belirtti.

Tedavi sürecinde her hastanın ağız ve çene yapısının, kemik durumunun ve genel sağlık koşullarının ayrı ayrı değerlendirildiğini ifade etti.

Bilgiç, hastaya özel tedavi planlamasıyla diş eksikliklerinin hem estetik hem de fonksiyonel açıdan giderilmesini amaçladıklarını anlattı.

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Vatandaşlara kaliteli ve güvenilir sağlık hizmeti sunmak için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

IHA Mardin’in Midyat ilçesinde ağız ve diş sağlığı Merkezi, implant tedavisinden ileri cerrahi operasyonlara kadar geniş kapsamlı sağlık hizmetleriyle bölge halkına hizmet sunmaya devam ediyor.

Başhekim Deniz: İmplant tedavisi merkezimizde aktif olarak uygulanıyor

Midyat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Dt. Yunus Deniz de implant tedavisinin merkezde aktif olarak uygulandığını söyledi.

Deniz, şu ifadeleri kullandı: "İmplant tedavisi merkezimizde aktif olarak uygulanıyor. Hastalarımızı titizlikle değerlendirerek kendileri için en uygun tedavi yöntemini belirliyoruz. Amacımız vatandaşlarımıza kaliteli ve nitelikli sağlık hizmeti sunmak."

IHA Mardin’in Midyat ilçesinde ağız ve diş sağlığı Merkezi, implant tedavisinden ileri cerrahi operasyonlara kadar geniş kapsamlı sağlık hizmetleriyle bölge halkına hizmet sunmaya devam ediyor.

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