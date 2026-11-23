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Özel sağlık sigortası veya tamamlayıcı sağlık sigortası bulunan hastalar, özel hastanelerde muayene sonrası çıkarılan ek faturalarla karşı karşıya kalıyor. Sigorta kapsamı dışında olduğu belirtilen tetkiller için istenen ücretler hastaneler arasında büyük farklılık gösterirken, aynı işlemde 10 katı aşan fiyat farkları şeffaflık tartışmasını yeniden gündeme taşıdı.

Özel hastanelerde gerçekleştirilen muayenelerin ardından hastalardan talep edilen tahlil ve tetkik ücretleri, sigortalı vatandaşların da bütçesini zorluyor.

Sabah'ın haberine göre poliçe kapsamındaki istisnalar, provizyon reddi ve hastanelerin sigorta şirketleriyle yaptığı anlaşmalar ek ödemelerin gerekçeleri arasında gösteriliyor.

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Ancak vatandaşların şikâyetleri, aynı sağlık hizmeti için hastaneler arasında ciddi fiyat uçurumları bulunduğunu ortaya koyuyor.

Aynı test için 2 bin lira fark

Hasta şikâyetlerine yansıyan örneklerden birinde, tamamlayıcı sağlık sigortası bulunan bir vatandaş, 3 yaşındaki çocuğu için yaptırmak istediği sürüntü testine 2 bin 500 TL ücret istendiğini belirtti. Bu bedeli ödemeyi kabul etmeyen vatandaş, başka bir özel hastaneye başvurduğunda aynı test için 500 TL fiyat aldığını aktardı.

İki hastane arasındaki 2 bin liralık fark, sağlık hizmetlerinde fiyatlandırma uygulamalarını yeniden tartışmaya açtı.

Tahlillerde fiyat uçurumu 10 katı aştı

Sigorta kapsamı dışında bırakılan tahlillerle ilgili yapılan fiyat araştırması da dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. Aynı tetkikler için bir özel hastane 14 bin 200 TL, bir başka hastane 18 bin TL, üçüncü hastane ise 9 bin 300 TL talep etti.

Belediyeye bağlı bir poliklinikte ise aynı işlemlerin bedeli 1.670 TL olarak bildirildi. Poliklinik yetkilileri, özel laboratuvarlardan kamu indirimi aldıklarını ifade etti.

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Vatandaşa ödeyeceği ücret önceden bildirilmeli

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, sağlık kuruluşlarında işlem ücretlerinin hastaların görebileceği şekilde açıklanması gerektiğini belirtti.

Ağaoğlu, vatandaşların muayene ve tetkik öncesinde sigorta şirketinin karşılayacağı tutarı, poliçe dışında kalan işlemleri ve kendi ceplerinden ödemeleri gereken miktarı net biçimde öğrenebilmesi gerektiğine dikkat çekti.

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