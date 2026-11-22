Dermatoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Pınar Öztürk, saç dökülmesinin demir eksikliği, kansızlık, tiroid hastalıkları, vitamin ve mineral eksiklikleri, hormonal değişiklikler, hızlı kilo kaybı ve yetersiz beslenmeyle ilişkili olabileceğini belirtti.

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Sonbaharda artan saç dökülmesinin her zaman mevsim değişikliğinden kaynaklanmadığını belirten Dermatoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Pınar Öztürk, altta yatan sağlık sorunlarına dikkat çekti.

Saçların yıl boyunca yenilendiğini anlatan Öztürk, “Günde 50-100 saç telinin dökülmesi normaldir. Yazın dinlenme dönemine giren saçlar sonbaharda dökülebilir. Ancak dökülme aylarca sürüyorsa, saçlarda belirgin seyrelme, ayrım çizgisinde genişleme, bölgesel açıklıklar veya tutamlar halinde dökülme varsa araştırılmalıdır. Önemli olan yalnızca dökülen tel sayısı değil, dökülmenin süresi ve yeni saçların çıkıp çıkmadığıdır” dedi.

HER DÖKÜLME VİTAMİN EKSİKLİĞİNDEN DEĞİL

Saç dökülmesinin demir eksikliği, kansızlık, tiroid hastalıkları, vitamin ve mineral eksiklikleri, hormonal değişiklikler, hızlı kilo kaybı ve yetersiz beslenmeyle ilişkili olabileceğini belirten Öztürk, “Ancak her dökülme vitamin eksikliği değildir. Kan tahlili yaptırmadan bilinçsizce takviye kullanılmamalı. Yoğun stres, ağır hastalık veya ameliyat da saç döngüsünü etkileyebilir. Bu nedenle yazın yaşanan stresin etkisi iki-üç ay sonra, sonbaharda ortaya çıkabilir” diye konuştu.

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