Bazen bir tabak yemeğin iştahsızlıktan değil, çiğneme güçlüğünden dolayı yarım kaldığını belirten Mutlu, “Özellikle ileri yaşlarda eksik dişler, diş ağrısı veya ağızda hareket eden bir protez, yemek yemeyi günlük bir mücadeleye dönüştürebilir. Önce sert bir elma, ardından et yemekleri, çiğ sebzeler ve kuruyemişler sofradan eksilmeye başlar. Zamanla kişi yalnızca kolay çiğneyebildiği birkaç yiyecekle beslenir. Oysa bu durum, basit bir yemek tercihi değişikliğinin ötesinde, sağlığı doğrudan etkileyebilen bir beslenme sorununa dönüşebilir” dedi.

KAS GÜCÜNDE AZALMAYA NEDEN OLABİLİR

Çiğneme güçlüğü nedeniyle öğünlerin küçülmesinin ve besin çeşitliliğinin azalmasının vücudun ihtiyaç duyduğu besin ögelerinin yeterince alınmasını zorlaştırabileceğini vurgulayan Mutlu, şöyle devam etti:

“Bunun sonucunda malnütrisyon olarak adlandırdığımız yetersiz beslenme tablosu gelişebilir. İstem dışı kilo kaybı, kas gücünde azalma ve günlük hareketlerde zorlanma bu sürecin belirtileri arasındadır. Örneğin eskiden rahatça giyilen kıyafetlerin bollaşması veya sandalyeden kalkarken daha fazla destek alma ihtiyacı, gözden kaçırılmaması gereken işaretlerdir.”

SERT BESİNLERDEN VAZGEÇMEYİN

Çiğneme güçlüğü yaşayan kişilerin besinlerden tamamen vazgeçmek yerine pişirme yöntemlerini ve yiyeceklerin kıvamını değiştirmesi gerektiğini söyleyen Mutlu, özellikle protein kaynaklarının önemine dikkat çekti:

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“Burada amaç, zor çiğnenen besinleri tamamen beslenmeden çıkarmak değil, onları tüketilebilir hale getirmektir. Kırmızı eti parça halinde çiğnemek zor geliyorsa kıyma tercih edilebilir. Tavuk eti yumuşak pişirilip küçük parçalara ayrılabilir ve kendi suyuyla servis edilebilir. Kılçıksız, yumuşak pişmiş balık, omlet ve iyi pişirilerek ezilmiş mercimek, nohut veya kuru fasulye de protein alımını destekleyen seçeneklerdir. Bütün halde tüketilmesi zor olan ceviz, fındık ve badem gibi kuruyemişler ise ince öğütülerek yoğurda veya kahvaltılık karışımlara eklenebilir.Meyve tüketiminde ise elma gibi sert meyveler rendelenerek veya az suyla pişirilip ezilerek hazırlanabilir.”

AZ YİYENLERİN ÖĞÜNLERİ ZENGİNLEŞMELİ

Çiğneme güçlüğü nedeniyle yeterince beslenemeyen kişiler için küçük ve sık öğünler planlanabileceğini anlatan Mutlu, şunları söyledi:

“Bir diğer önemli nokta, az miktarda tüketilen öğünlerin besin değerini artırmak. Örneğin bir kase sebze çorbasına iyi pişirilip ezilmiş mercimek eklemek protein ve lif miktarını, bir miktar zeytinyağı ilave etmek ise enerji içeriğini artırabilir. Yumuşak pişirilmiş balık, ezilmiş sebzeler, iyi pişmiş bulgur ve yoğurttan oluşan bir tabak, çiğnemesi kolay olduğu kadar besleyici de olabilir. Ara öğünlerde sade yoğurt, yumuşak meyveler veya sütle hazırlanmış tahıl lapaları tercih edilebilir. Hedef besleyici ve ağız sağlığını destekleyen seçenekler oluşturmaktır.”

“NEDEN YEMİYORSUN?” DİYE SORMAK YETERLİ DEĞİL

Besinlerin kıvamını değiştirmenin diş tedavisinin yerini tutmayacağını hatırlatan Mutlu, eksik diş, ağrı veya uyumsuz protez sorunu yaşayan kişilerin diş hekimine başvurması gerektiğini belirtti. Özellikle yaşlı yakınlarının beslenme alışkanlıklarındaki değişimlerin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurgulayan Mutlu, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bazen bir yakınımızın daha az yemesini yaşına ya da iştahının azalmasına bağlarız. Oysa sorun, sevdiği yemekleri rahatça çiğneyememesi olabilir. Bu yüzden yalnızca ‘Neden yemiyorsun?’ diye sormayın.”

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