Yetkililer halka tedbirli olmaları çağrısında bulunurken, Güney Kore 10 yıldır ilk kez bir kolera vakası bildirdi.
Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansı'nın bildirdiğine göre, Chanwon kentinde kusma ve ishal şikayetiyle hastaneye başvuran bir kişinin kolera testi pozitif sonuçlandı.
2016'Dan bu yana ilk vaka
Açıklamada, hastanın tedavi edilerek taburcu edildiği ve bu kişinin 2016'dan bu yana ülkedeki ilk kolera vakası olduğu vurgulandı.
Yetkililer, halka tedbirli olmaları ve sadece güvenli suları kullanmaları yönünde çağrı yaptı.
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