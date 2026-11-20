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Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto, Şıncın kentindeki Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi için bulunduğu Çin'de, Devlet Başkanı Şi Cinping ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre Şi, görüşmede iki ülkenin stratejik iletişimi ve dayanışmayı güçlendirmesi, her alanda stratejik işbirliğini derinleştirmesi ve dış risklere karşı birlikte yanıt vermesi gerektiğini belirtti.

Şi ve Prabowo'dan işbirliği mesajı

Endonezya ile enerji, maden kaynakları, yapay zeka, dijital ekonomi ve temiz enerji alanlarında işbirliğini derinleştirmek istediklerini de ifade eden Şi, karşılıklı faydaya dayalı işbirliğinin genişletilmesi ve Cakarta-Bandung Yüksek Hızlı Demir Yolu gibi büyük projelerin ilerletilmesi gerektiğini söyledi.

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Şi ayrıca, çok yönlü ve yüksek standartlı kapsamlı ekonomik ortaklık anlaşmasının en kısa zamanda sonuçlandırılması için iki ülkeyi ortak çaba göstermeye çağırdı.

Prabowo ise ülkesinin Çin ile stratejik ortaklığının her zamankinden güçlü olduğunu söyledi, Çin şirketlerinin Endonezya'da iş ve yatırım yapmasını memnuniyetle karşıladıklarını ve güvenilir, istikrarlı ve öngörülebilir bir iş ortamı sağlamaya kararlı olduklarını vurguladı.

Endonezya'nın, Çin'in uluslararası ilişkilerde sorumlu bir büyük ülke olarak oynadığı rolü takdir ettiğini ifade eden Prabowo, Küresel Güney ülkelerinin ortak çıkarlarını korumak ve küresel ve bölgesel barışı ve istikrarı teşvik etmek için Çin ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını kaydetti.

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Zirve 17-19 Kasım'da düzenlendi

33. APEC Zirvesi, Çin'in Guangdong eyaletinde bulunan Şıncın kentinde 17-19 Kasım'da düzenlendi.

Pasifik kuşağındaki 21 ekonominin oluşturduğu APEC'in ilk liderler zirvesi 1993 yılında toplanmıştı. Çin ise zirvelere daha önce 2001'de Şanghay'da ve 2014'te Pekin'de ev sahipliği yapmıştı.

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