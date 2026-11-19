Myanmar'ın Londra Büyükelçiliği Maslahatgüzarı'nı Dışişleri Bakanlığına çağırdıklarını ve Londra'daki Askeri Ataşesi'ni sınır dışı etme kararı aldıklarını bildiren İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) Myanmar'ın Arakanlı Müslümanlara (Rohingya) yönelik soykırımı işlediğine hükmetmesinin tarihi bir karar olduğunu söyledi.
Miliband, UAD'nin Myanmar'ın Arakanlı Müslümanlara (Rohingya) yönelik soykırım yaptığına karar vermesiyle ilgili yazılı bir açıklamada bulundu.
Askeri Ataşe'nin sınır dışı edilmesine karar verildi
Miliband, "Uluslararası Adalet Divanı, Myanmar’ın Rohingya halkına karşı soykırım suçu işlediğine hükmederek tarihi bir karara imza attı." diyerek İngiltere'nin bu suçları işleyenlere karşı harekete geçmeye ve hesap sorulmasını sağlamaya kararlı olduğunu vurguladı.
Bu karar doğrultusunda ilk adımı attıklarına işaret eden Miliband, şöyle devam etti: "Myanmar rejimine yönelik mevcut yaptırımlarımıza ek olarak Myanmar’ın İngiltere'deki Askeri Ataşesi'nin ülkeden sınır dışı edilmesine karar veriyor, kararı görüşmek üzere Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısının acilen düzenlenmesi çağrısında bulunuyoruz."
Maslahatgüzar Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
Bu tür suçların cezasız kalamayacağı yönünde açık bir mesaj verilmesi gerektiğinin altını çizen Miliband, uluslararası topluma da "Rohingya halkı, yıllardır korkunç şiddete, yerinden edilmeye ve zulme maruz kalıyor. Myanmar, karara tümüyle uymalıdır. Uluslararası toplum, artık Rohingya halkı için kararın uygulanmasını, hesap verebilirliği ve adaletin sağlanmasını destekleme konusunda üzerine düşeni yapmalıdır." sözleriyle seslendi.
Myanmar’ın Londra Büyükelçiliği Maslahatgüzarı'nı da Dışişleri Bakanlığına çağırdıklarını aktaran Miliband, Arakanlı Müslümanlar ile Myanmar'ın barışçıl, demokratik ve kapsayıcı bir geleceğe sahip olması için destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.
Miliband, gelecek dönemde de sorumluların hesap vermesini sağlamak için adımlar atılacağını vurguladı.
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