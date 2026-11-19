Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Gönüllüler Koalisyonu zirvesi öncesinde ABD'li müzakereciler Jared Kushner ve Steve Witkoff ile Berlin'de görüştü.

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Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Ukrayna konusundaki Gönüllüler Koalisyonu zirvesinden önce ABD’li müzakereciler Jared Kushner ve Steve Witkoff ile görüştü.

Almanya’nın başkenti Berlin, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik çabaların arttığı bir dönemde önemli bir zirveye ev sahipliği yapıyor.

Almanya Başbakanlığında düzenlenen Gönüllüler Koalisyonu Zirvesi’ne Ukrayna’ya destek veren toplam 35 ülke katılıyor. Bu ülkeler, hükümet ve devlet başkanlarının yanı sıra dışişleri bakanları tarafından da temsil edilecek.

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IHA Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Gönüllüler Koalisyonu zirvesi öncesinde ABD'li müzakereciler Jared Kushner ve Steve Witkoff ile Berlin'de görüştü.

Kushner: Önceliğimiz Ukrayna ve Avrupa ile koordinasyonu güçlendirmek

Kushner, Almanya ziyareti öncesinde yaptığı açıklamada Witkoff ile birlikte Gönüllüler Koalisyonu toplantısında Avrupalı liderlerle bir araya geleceğini belirtmiş, "Önceliğimiz Ukrayna ve Avrupa ile koordinasyonu güçlendirmek, kalıcı barışın temel unsurları üzerinde ortak bir tutum geliştirmek ve çok taraflı müzakerelerin gündemini belirlemek" ifadelerini kullanmıştı.

Kushner ayrıca, görüşmelerde Ukrayna’ya güvenlik garantileri sağlanmasının, Avrupa’da istikrarın güçlendirilmesinin ve gelecekteki çatışma riskinin azaltılmasının ele alınacağını belirtmişti.

IHA Berlin’de Gönüllüler Koalisyonu Zirvesi öncesinde Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD’li müzakereciler Jared Kushner ve Steve Witkoff ile görüştü.

Zirvede neler ele alınacak?

Ukrayna-Rusya müzakerelerinin sonraki süreçlerinde atılacak adımlar, Ukrayna’ya daha fazla destek sağlanması ile uzun vadeli barış koruma ve ülkenin yeniden inşası başlıkları zirvede ele alınacak.

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Zirveye NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Andy Burnham katılacak. Bunlara ek olarak 30’dan fazla ülkenin hükümet ve devlet başkanı ve dışişleri bakanı ile Avrupa kurumlarının temsilcileri de zirvede yer alacak.

Türkiye’yi zirvede Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler temsil edecek.

IHA Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Berlin’de Gönüllüler Koalisyonu Zirvesi öncesinde ABD’li müzakereciler Jared Kushner ve Steve Witkoff ile görüştü.

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