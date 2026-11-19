AB Komisyonu sözcüsü Thomas Regnier, sistemlerine yönelik siber saldırıda yapay zeka aracının kötüye kullanıldığını ve bazı uygulamaların geçici olarak devre dışı bırakıldığını açıkladı

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, sistemlerine yönelik siber saldırıda yapay zeka araçlarının kullanıldığını, saldırı nedeniyle bazı uygulamalarını da geçici olarak devre dışı bıraktığını bildirdi.

AB Komisyonu sözcülerinden Thomas Regnier, Brüksel'deki günlük basın toplantısında AB sistemlerine yönelik siber saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bazı uygulamalar geçici olarak devre dışı bırakıldı

Regnier, son dönemde dünya genelinde çok sayıda siber saldırı yaşandığını hatırlatarak yapay zekanın güvenlik açıklarının tespit edilmesine ve siber saldırıların önlenmesine yardımcı olabileceği gibi siber operasyonlarda da kötüye kullanılabileceğini anlattı.

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Regnier, "AB Komisyonunun tespit edilen bir siber saldırı kampanyasına karşı gerekli adımları attığını teyit edebilirim. Koruyucu ve önleyici tedbir olarak bazı uygulamaları geçici olarak devre dışı bıraktık. Bunların büyük bölümü yeniden devreye alındı." ifadelerini kullandı.

Regnier, saldırının 22 Ekim'de tespit edildiğini, ilk incelemelerin ardından 26 Ekim'de doğrulandığını ve derhal önleyici tedbirlerin alındığını aktardı.

AB kurumlarının siber güvenlik birimi CERT-EU ve Avrupa Veri Koruma Denetçisi ile yakın temas halinde olduklarını söyleyen Regnier, soruşturmanın sürdüğünü ve elde edilen bulgular doğrultusunda gerekli adımların atıldığını ifade etti.

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Regnier, "Soruşturmanın bu aşamasında Komisyon personelinin genelini etkileyen bir veri ihlaline ilişkin herhangi bir kanıt tespit etmedik." diye konuştu.

Herkesin erişimine açık yapay zeka aracı

Saldırıda yapay zeka kullanılıp kullanılmadığı sorulan Regnier, "Soruşturmamız sonucunda bunun yapay zeka ile oluşturulan bir siber saldırı kampanyası olduğunu teyit edebiliriz. Bir yapay zeka aracının kötüye kullanılması söz konusu." dedi.

Regnier, saldırıda herkesin erişimine açık bir yapay zeka aracının kullanıldığını söyledi. Saldırının birçok unsurunun kontrol altına alındığını, ancak soruşturma devam ettiği için kesin bir değerlendirmede bulunmayacağını anlattı.

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Regnier, AB Komisyonuna yönelik herhangi bir fidye talebinden haberdar olmadığını sözlerine ekledi. Alınan güvenlik tedbirlerinin etkili olabilmesi için durumun kamuoyuyla daha önce paylaşılmadığını da kaydetti.

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