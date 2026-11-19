McKinsey, Belçika'da toplam çalışma süresinin yaklaşık dörtte birinin 2030'a kadar yapay zeka ve robotlarla otomatikleştirilebileceğini bildirdi.

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Danışmanlık şirketi McKinsey, yapay zeka, robotlar ve diğer dijital teknolojilerle 2030'a kadar Belçika'da toplam çalışma süresinin yaklaşık dörtte birine karşılık gelen görevlerin otomatikleştirilebileceğini bildirdi.

Belçika ekonomisinin büyüme potansiyeline ilişkin rapor, McKinsey tarafından yayımlandı.

Otomasyonun payı yüzde 26'ya ulaşabilir

Rapora göre, mevcut teknolojilerle otomatikleştirilen görevlerin Belçika'da toplam çalışma süresi içindeki payı 2030'a kadar yüzde 26'ya ulaşabilir.

Yeni teknolojilerin uygulanması ve işletilmesinin yeni iş imkanları doğurabileceği kaydedilen raporda, otomasyondan etkilenen çalışanların tamamının başka görevlere geçerek istihdamda kalacağı varsayıldı.

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Yıllık büyüme yüzde 2 ila 3'e çıkabilir

Belçika'nın yıllık ekonomik büyümesinin 2040'a kadar yüzde 2 ila 3'e ulaşabileceği ifade edilen raporda, bu senaryo mevcut sektörlerde verimliliğin artırılması, istihdamın genişlemesi, yapay zeka ve lojistik gibi alanlarda yatırımların artması halinde mümkün gösterildi.

Senaryonun hayata geçmesi için ülkede çalışan sayısının yaklaşık 4,9 milyondan 5,4 milyona, istihdam oranının da yüzde 73'ten yüzde 80'e çıkması gerektiği belirtildi.

Raporda yer alan bilgiye göre işlerin yüzde 50 ila 70'inde çalışanların mevcut becerilerini geliştirmesi veya yeni beceriler edinmesi gerekecek.

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Öte yandan Belçika ekonomisinin 2026'da yüzde 0,7, 2027'de yüzde 0,8 ve 2028'de yüzde 1,2 büyümesi öngörülüyor.

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