Bulgaristan'da NATO üyesi 8 ülkenin katılımıyla düzenlenen ve Türk askerlerinin de yer aldığı Tracia-2026 Tatbikatı'nda, kuvvetlerin tugay seviyesine çıkarılmasına yönelik alarm ve yığınaklanma faaliyetlerinin test edildiğini Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bildirdi.
Kara Kuvvetleri tatbikata katılıyor
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Birlikte hazır, birlikte güçlüyüz!" ifadelerine yer verildi.
Paylaşımda, Kara Kuvvetleri'nin 9-26 Kasım 2026 tarihlerinde Bulgaristan'da icra edilen Tracia-2026 Tatbikatı'na katıldığı bildirildi.
MSB, "Tatbikatta, NATO kuvvetlerinin tugay seviyesine çıkarılmasına yönelik alarm ve yığınaklanma faaliyetleri test ediliyor" ifadelerini kullandı.
Faaliyetlere ilişkin görüntüler de aynı paylaşımda yayımlandı.
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