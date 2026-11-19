Brüksel'de Samusocial kuruluşu, eylül-ekim aylarında aileleriyle barınma talep eden 3 bin 778 kişiden yalnızca 382'sini kabul edebildi.

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Belçika'nın başkenti Brüksel'de evsizlere yardım eden Samusocial kuruluşu, eylül ve ekim aylarında aileleriyle barınma talebinde bulunan yaklaşık 3 bin 400 kişiye yer sağlayamadı.

Belçika basınındaki haberlere göre Samusocial, 1 Eylül-31 Ekim arasında aileleriyle barınma talebinde bulunan 3 bin 778 kişiden yalnızca 382'sini kabul edebildi.

Yer verilemeyen 3 bin 396 kişi, barınma talebinde bulunan her 10 kişiden 9'unu oluşturdu; bu kişilerin toplam başvurulara oranı yaklaşık yüzde 90'a ulaştı.

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Geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında barınma talebinde bulunanların sayısı yüzde 61, kabul edilmeyenlerin sayısı ise yüzde 62 arttı.

Ailelere yönelik barınma kapasitesi 577 kişiyle rekor seviyeye ulaştı, buna rağmen taleplerin büyük bölümü karşılanamadı.

Sığınma başvurularında hangi ülkenin sorumlu olduğunu belirleyen Dublin prosedüründeki azami bekleme süresi ise 18 aydan 3 yıla çıktı.

Barınma merkezlerinin kapasitesi doldu

Samusocial Geçici Barınma Sorumlusu Thibault Dutoit, kalıcı konut bulmakta geçerli oturma izni bulunan kişilerin dahi zorlandığını söyledi.

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Dutoit, barınma merkezlerinin kapasitelerinin dolduğunu belirterek düşük gelirli ailelerin Brüksel'deki özel kiralık konut piyasasında ev bulmasının neredeyse imkansız hale geldiğini dile getirdi.

Ailelere yönelik ana acil barınma merkezinin sorumlusu Jimmy Vandael ise kapasite yetersizliği yüzünden zaman zaman iki aileyi aynı odaya yerleştirmek zorunda kaldıklarını bildirdi.

Vandael, daha acil barınma ihtiyacı bulunan kişilere yer açabilmek için bazı aileleri yeniden sokağa göndermek gibi zor kararlar almak zorunda kaldıklarını da kaydetti.

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Avrupa'da göç politikalarının sıkılaştırılması nedeniyle Belçika'da kronikleşen barınma sorununun son aylarda daha da ağırlaştığı değerlendiriliyor.

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