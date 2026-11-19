Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşmenin olumlu geçtiğini bildirdi.
Uşakov, Putin ile Trump arasında gerçekleşen görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“Putin görüşmeden son derece iyi bir ruh haliyle ayrıldı. Liderler, Ukrayna krizini ve ikili ilişkileri ele aldı. Görüşmede özel açıklamalar yapılmadı; şu an herkes üçlü görüşmeye hazırlanıyor”
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