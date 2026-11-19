ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in Venezuela ziyaretiyle birlikte, iki ülke arasında eski Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez'in 2005'te kestiği teknik ve askeri işbirliği yeniden başlatıldı.

Ülkesini ziyaret eden Hegseth'i, başkent Caracas'taki Miraflores Sarayı'nda Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez kabul etti.

Ortak tehditlere karşı işbirliği

Rodriguez, iki ülke arasındaki teknik ve askeri işbirliğinin yeniden başladığını söyleyerek, "Bu teknik, askeri işbirliği bugün yeniden başlattığımız bir işbirliğidir ve umuyorum ki Bakan'ın da ifade ettiği gibi ortak tehditlere karşı koyabilmemiz için bunu en üst düzeylere taşıyabiliriz." ifadesini kullandı.

Reklam Reklam

Askeri işbirliğinin yeniden başlamasını bölgedeki uyuşturucu ve suç örgütleriyle mücadele için önemli bir fırsat olarak gören Bakan Hegseth, 21 yıl aradan sonra yeniden kurulan işbirliğini geliştirmek istediklerini söyledi.

Hegseth, ABD Başkanı Donald Trump'ın mesajını ileterek, "Burada Başkan Trump adına bulunuyorum, kendisi selamlarını iletiyor ve yalnızca narkoteröristler ile suç örgütlerine karşı işbirliğimiz aracılığıyla askeri alanda değil, aynı zamanda ekonomik alanda da ortaya çıkacak fırsatları ilgiyle bekliyor." diye konuştu.

ABD ordusunun ve Savunma Bakanlığının deneyiminden yararlanarak işbirliğini geliştirmeyi sürdüreceklerini söyleyen Hegseth, bunun Venezuela'nın "narkoteröristlerin ve suçluların tehdidinden uzak, sınırları içinde güvenli" olması için yapılacağını dile getirdi.

Reklam Reklam

Bakan Hegseth, "Venezuela'nın refahı, barışı ve istikrarı, daha güvenli bir yarım küre ve Amerika anlamına geliyor." dedi.

Askeri ittifak yeniden tesis ediliyor

Hegseth, iki ülke arasındaki askeri ittifaka işaret ederek şunları kaydetti:

"Venezuela en saldırgan bölgesel tehdidimiz olmaktan çıkıp işbirlikçi bir güvenlik ortağına dönüştü. Silahlı Kuvvetlerinin ABD ile birlikte yeniden inşası sürecinde, doğal ve tarihi nitelikteki askeri ittifakımızı yeniden tesis ediyoruz. Tüm bunlar, Venezuela'yı istikrara kavuşturmak ve narkoteröristlerden kesin olarak kurtarmak amacıyla Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile kurulan yakın işbirliği sayesinde gerçekleşti. Tehditleri ortadan kaldırma ve Venezuela'yı kesin olarak istikrara kavuşturma görevini tamamlamak için savunma alanındaki yenilenen bu ortaklık yalnızca yüzeysel bir adım olmayacaktır."

Rodriguez'e ABD ile yürüttüğü ortak çalışmalar nedeniyle teşekkür eden Hegseth, "Venezuela'nın geçmişte olduğu gibi yeniden güvenli ve son derece müreffeh bir ulus olmaması için hiçbir neden yok. Yaklaşık son 30 yılın da gösterdiği gibi, refah kaybı, güvenlik kaybı ve toprak bütünlüğü kaybı belirli eylem ve politikaların sonucudur." ifadelerini kullandı.

Venezuela'nın "eski döneme dönmek istemediğini" söyleyen Hegseth, bu hedefe ulaşmak için ABD'den daha iyi bir müttefik bulunmadığını ifade etti.

Reklam Reklam

Hegseth, Venezuela ile ağustosta imzalanan petrol anlaşmasına da işaret etti. Anlaşmanın gelecek on yıllar boyunca her iki ülkenin de yararına enerji alanında hakimiyet sağlayacağını ve Hürmüz Boğazı'nı "Batı sanayisi için önemsiz bir unsur haline getirdiğini" savundu.

Chavez askeri değişim programını askıya almıştı

Dönemin Venezuela Devlet Başkanı Chavez, Nisan 2005'te Washington yönetimini hükümetine karşı darbe girişimlerini desteklemekle ve Venezuela ordusu içinde olumsuz propaganda yürütmekle suçlamıştı. Chavez, bunun ardından iki ülke arasında 35 yıldır devam eden askeri değişim programını süresiz olarak askıya almıştı.

Chavez yönetimi, aynı yılın ağustos ayında ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA) ajanlarını casusluk yapmakla suçlayarak uyuşturucuyla mücadele alanındaki işbirliğini de sonlandırmıştı.

Reklam Reklam

Bu gelişmelerin ardından Karakas yönetimi askeri teçhizat ve eğitim ihtiyacını karşılamak için Rusya ve Çin gibi ülkelere yönelmişti. Washington ise Venezuela'ya silah ambargosu uygulamaya başlamıştı.

Dünya

Yemen'de Husiler Suudi Arabistan saldırılarında 11 sivilin öldüğünü duyurdu

Dünya

İngiltere hükümeti AB'li öğrencilerin üniversite ücretlerini azaltmayı planlıyor

Ekonomi

Moody's ABD'nin kredi notlarına yönelik periyodik incelemesini tamamladı