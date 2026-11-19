ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Bogota'da Kolombiya'ya hibe edilen C-130 Hercules nakliye uçağının teslim törenine katılarak uyuşturucuyla mücadelede iki ülkenin aynı çizgide olduğunu söyledi.

Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

Kolombiya'yı ziyaret eden ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Bogota'daki Askeri Taşıma Hava Komutanlığı'nda (CATAM) yaptığı açıklamada, ABD ile Kolombiya'nın uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede "tamamen aynı çizgide" olduğunu belirtti.

Hegseth, iki ülkenin "aynı savaşı verdiğini" söyledi ve Lockheed C-130 Hercules askeri nakliye uçağının teslim törenine katıldı.

Amerika Kalkanı'na 19 ülke üye

ABD öncülüğünde uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele amacıyla kurulan "Amerika Kalkanı" koalisyonuna üye ülkelerin ortak çabasını öven Hegseth, Başkan Donald Trump ile Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella'nın "net liderliğine" vurgu yaptı.

Amerika Kalkanı'na üye 19 ülkenin bölgedeki uyuşturucu kaçakçılığını sona erdirmeyi hedefleyerek koordinasyon içinde çalıştığını belirten Hegseth, "Birleştiğimizde daha etkili oluyoruz. Onları bulacağız, avlayacağız, öldüreceğiz ve narkoterörizmi yeneceğiz." ifadelerini kullandı.

Reklam Reklam

Medellin bir sonraki toplantıya ev sahipliği yapacak

Kolombiya Savunma Bakanı Jorge Eduardo Mora, Hegseth ile yaptığı görüşmenin ardından Medellin kentinin 2027'nin ilk aylarında Amerika Kalkanı'nın bir sonraki toplantısına ev sahipliği yapacağını duyurdu.

Mora, "19 ülkenin katılacağı Amerika Kartellere Karşı İttifakı'nın bir sonraki forumu, gelecek yılın ilk aylarında Medellin'de düzenlenecek. Kolombiya için güzel şeyler geliyor." diye konuştu.

Kolombiya Dışişleri Bakanı Omar Bula ise sivilleri etkileyen katliam, saldırı, bombalama ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarının sona erdirilmesi gerektiğini söyleyerek, "Kolombiya, organize suçun pençesinde bulunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Reklam Reklam

Kolombiya'ya askeri nakliye uçağı hibe edildi

Ulusal basına göre, ABD tarafından hibe edilen Lockheed C-130 Hercules askeri nakliye uçağı, Bogota'daki Askeri Taşıma Hava Komutanlığı'nda (CATAM) düzenlenen törenle Kolombiya'ya resmen teslim edildi.

Hegseth'in Kolombiya ziyaretinin ardından Latin Amerika turu kapsamında Amerika Kalkanı üyesi Ekvador'a geçmesi bekleniyor.

Reklam Reklam

Dünya

Husilerin Suudi Arabistan'ın güney bölgesine fırlattığı seyir füzesi imha edildi

Dünya

Şi Cinping'den APEC'te serbest ticaret bölgesi vizyonunun ilerletilmesi çağrısı

Dünya

Umman açıklarında tanker saldırıya uğradı: UKMTO duyurdu