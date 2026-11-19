Kolombiya'yı ziyaret eden ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Bogota'daki Askeri Taşıma Hava Komutanlığı'nda (CATAM) yaptığı açıklamada, ABD ile Kolombiya'nın uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede "tamamen aynı çizgide" olduğunu belirtti.
Hegseth, iki ülkenin "aynı savaşı verdiğini" söyledi ve Lockheed C-130 Hercules askeri nakliye uçağının teslim törenine katıldı.
Amerika Kalkanı'na 19 ülke üye
ABD öncülüğünde uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele amacıyla kurulan "Amerika Kalkanı" koalisyonuna üye ülkelerin ortak çabasını öven Hegseth, Başkan Donald Trump ile Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella'nın "net liderliğine" vurgu yaptı.
Amerika Kalkanı'na üye 19 ülkenin bölgedeki uyuşturucu kaçakçılığını sona erdirmeyi hedefleyerek koordinasyon içinde çalıştığını belirten Hegseth, "Birleştiğimizde daha etkili oluyoruz. Onları bulacağız, avlayacağız, öldüreceğiz ve narkoterörizmi yeneceğiz." ifadelerini kullandı.
Medellin bir sonraki toplantıya ev sahipliği yapacak
Kolombiya Savunma Bakanı Jorge Eduardo Mora, Hegseth ile yaptığı görüşmenin ardından Medellin kentinin 2027'nin ilk aylarında Amerika Kalkanı'nın bir sonraki toplantısına ev sahipliği yapacağını duyurdu.
Mora, "19 ülkenin katılacağı Amerika Kartellere Karşı İttifakı'nın bir sonraki forumu, gelecek yılın ilk aylarında Medellin'de düzenlenecek. Kolombiya için güzel şeyler geliyor." diye konuştu.
Kolombiya Dışişleri Bakanı Omar Bula ise sivilleri etkileyen katliam, saldırı, bombalama ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarının sona erdirilmesi gerektiğini söyleyerek, "Kolombiya, organize suçun pençesinde bulunuyor." değerlendirmesinde bulundu.
Kolombiya'ya askeri nakliye uçağı hibe edildi
Ulusal basına göre, ABD tarafından hibe edilen Lockheed C-130 Hercules askeri nakliye uçağı, Bogota'daki Askeri Taşıma Hava Komutanlığı'nda (CATAM) düzenlenen törenle Kolombiya'ya resmen teslim edildi.
Hegseth'in Kolombiya ziyaretinin ardından Latin Amerika turu kapsamında Amerika Kalkanı üyesi Ekvador'a geçmesi bekleniyor.
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