Umman'ın Hasab kentinin kuzeyinde saldırıya uğrayan tanker gemisi, UKMTO'nun duyurduğu olayla ilgili olarak mürettebatın güvende olduğu bildirildi.

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Umman'ın Hasab kentinin 6 deniz mili kuzeyinde bir tanker gemisi saldırıya uğradı. Olayı İngiltere Deniz Ticareti Operasyonları (UKMTO) duyurdu.

UKMTO'nun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndan çıkış yönünde seyreden tankerin makine dairesinin bilinmeyen bir cisimle vurulduğu bildirildi.

Mürettebat güvende

Mürettebatın durumunun iyi olduğu ve güvende olduğu kaydedildi.

Açıklamada, hasar tespitinin ve çevreye etkisinin olay anında henüz bilinmediği, yetkililerin olayla ilgili incelemelerini sürdürdüğü ifade edildi.

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Ayrıca bölgeden geçecek gemilerin dikkatli olmaları ve herhangi bir şüpheli durumu UKMTO'ya bildirmeleri konusunda uyarılarda bulunuldu.

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