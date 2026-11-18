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Yunanistan'da ortaya çıkarıldığı öne sürülen suikast planına İran bağlantılı kişilerin dahil edildiği iddialarına, İran'ın Atina Büyükelçiliğinden yalanlama geldi.

Büyükelçilik, planın İran bağlantılı kişilerce gerçekleştirileceği iddiası üzerine yazılı bir açıklama yaptı.

Büyükelçilikten tamamen asılsız yanıtı

Açıklamada, planda İran bağlantılı kişilerin yer aldığı yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğu belirtildi.

İddiaların, İsrail'in İran'ı karalamaya yönelik kampanyasının ve psikolojik savaş faaliyetlerinin bir parçası olduğu savunuldu. Söz konusu girişimlerin daha önceki "sahte bayrak" operasyonlarının devamı niteliğinde olduğu da ifade edildi.

Beş kişi gözaltına alınmıştı

Yunanistan basınındaki haberlere göre, Kuzey Makedonya ve Yunanistan güvenlik güçleri 17 Kasım'da, Yunanistan'da terör saldırısı ve suikast hazırlığında olduğu öne sürülen bir şebekenin tespit edildiğini ve konuya ilişkin 5 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.

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Aynı haberlerde, gözaltına alınan şüphelilerin İran'a giderek kendilerine suikast talimatı verdiği öne sürülen kişiyle görüştükleri iddiaları yer almıştı.

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