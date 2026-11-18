İran'ın başkenti Tahran'daki Azadi Meydanı'nda, silah kullanımı ve askeri tatbikat eğitimi almak isteyen gönüllü kadınlar için hazırlanan özel alan hizmete açıldı.
ABD ve İsrail'in saldırılarının ardından halkın savaşa gönüllü katılımı için başlatılan "Can Feda" uygulamasına kayıtlı kadınlara, Azadi Meydanı'nda kurulan eğitim alanında silah, çok namlulu roketatar, insansız hava aracı (İHA) ve hava savunma sistemlerinin kullanımına yönelik eğitim veriliyor.
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