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Geçici İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin 4 yılda çıkardığı bazı önemli yasaların iptali için harekete geçen muhalefet bloku, 27 Ekim'de yapılan genel seçimlerin ardından Meclis Başkanı'nı da değiştirerek parlamentoda kontrolü ele geçirdi.

Genel Kurul oturumunun gündemini belirleyen değişim bloğu, İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot öncülüğünde yeni yasa tasarılarını gündeme getirdi.

İlk hedef tartışmalı yargı düzenlemeleri

Parlamentoda hakimiyeti, İsrail Meclisi'ndeki komisyonları ele geçirmesinin ardından Yashar Partisi'nden Matan Kahana'nın Meclis Başkanı seçilmesiyle sağlayan değişim bloğu, işe Netanyahu'nun tartışmalı yargı düzenlemelerini yürürlükten kaldırmaya yönelik tasarılarla başladı.

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Ön oylama için Genel Kurul gündemine alınan 4 tasarı, Netanyahu'nun aşırı sağcı ve Ultra Ortodoks Yahudilerden (Haredi) oluşan koalisyonu döneminde çıkan önemli yasaların yürürlükten kaldırılmasını öngörüyor.

Hakim Seçim Komitesi'nin yapısını değiştirmeyi öngören yasa, 63 evet oyuna karşı 47 hayır oyuyla İsrail Meclisi Genel Kurulu'nda ilk okumadan geçti.

Başka tasarılar da görüşülecek

Genel Kurul'a ayrıca, karar alma usulünü düzenleyen "Yargı Temel Kanunu" maddesini yürürlükten kaldırmayı ve Temel Kanun metnini orijinal haline geri döndürmeyi amaçlayan tasarıların gelmesi bekleniyor.

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Mahkemeler Kanunu'na eklenen bir maddenin ve Başsavcılık Kanunu'nun yürürlükten kaldırılmasına yönelik bir tasarı da görüşülecek.

Dördüncü tasarının amacı ise Yayın ve İletişim Otoritesi'nin kurulmasını ve kanundaki dolaylı değişiklikleri düzenleyen İletişim Kanunu'nu yürürlükten kaldırıp önceki haline döndürmek.

Netanyahu'nun Likud Partisi'nden Milletvekili Ofir Katz'ın sunduğu, "Hamas'ı terör örgütü olarak tanımayı reddeden veya bunu inkar eden bir parlamento üyesinin haklarının Meclis tarafından elinden alınmasını" ve "kamusal alanlarda ve eğitim kurumlarında tefillin takılmasına müdahalenin engellemesini" öngören 2 tasarı da görüşülecek.

Yeni komisyonlar kurulacak

Haaretz gazetesi, Meclis Başkanı'nın değiştirilmesiyle Netanyahu'nun parlamento üzerindeki hakimiyetine darbe vurulduğunu belirterek, hükümet kurma çalışmalarını sürdüren Eisenkot'un yasama gündemi üzerinde daha fazla kontrol sağladığını vurguladı.

Meclis'in işleyişini denetleme ve tartışma ile oylama takvimini belirleme kabiliyetine kavuşan değişim bloğu, parlamento işleyişi ve yasama gündemi üzerindeki kontrolünü artırdı.

Yargı reformu ve iletişim kanunuyla ilgilenecek iki ayrı komisyonun kurulmasını bugün İsrail Meclisi Düzenleme Komitesi'nin onaylaması bekleniyor.

Blok liderleri bir araya gelecek

Öte yandan Yedioth Ahronoth gazetesi, Eisenkot öncülüğündeki değişim bloku liderleri Naftali Bennett, Yair Golan, Avigdor Liberman ve Yair Lapid'in bugün bir araya geleceğini bildirdi.

Geçici Başbakan Netanyahu liderliğindeki koalisyon blokunun desteklediği Likud Milletvekili Katz'ı geride bırakan Yashar Partisi Milletvekili Kahana, muhalefet bloğunun ortak adayı olarak Meclis Başkanı seçilmişti.

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