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Askeri eğitim tatbikatı sırasında Ürdün ordusuna ait Black Hawk (Kara Şahin) tipi bir helikopterin düştüğü bildirildi.

Black Hawk tipi helikopterlerden birinin askeri eğitim tatbikatı sırasında kaza sonucu düştüğü, Ürdün ordusunun yazılı açıklamasında belirtildi.

Müdahale çalışmaları başladı

Olayın ardından ilgili ekiplerin müdahale çalışmalarına başladığı ve kazayla ilgili gerekli tedbirlerin alındığı açıklamada ifade edildi.

Kazada can kaybı veya yaralanma olup olmadığına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

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