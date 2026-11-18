AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, Rusya-Ukrayna müzakerelerinde Avrupa'yı temsil edecek heyeti açıkladı ve AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ı dışarıda bıraktı.

Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmeye yönelik müzakerelerde Avrupa Birliği'nin (AB) nasıl temsil edileceği tartışması, AB kurumları arasındaki güç mücadelesini ortaya koydu. Üye ülkelerin kritik konularda yetkiyi Birliğe devretmekteki çekinceleri de bir kez daha gündeme geldi.

AB, "Avrupa'nın güvenliği Avrupa olmadan savunulamaz" teziyle Rusya-Ukrayna müzakerelerine dahil olma isteğini bir süredir dile getiriyor. Liderler, 13 Kasım'da Dublin'de düzenlenen gayriresmi AB Liderler Zirvesi'nde Avrupa'yı müzakerelerde kimin temsil edebileceği üzerinde durdu.

Rusya henüz AB'nin katılımına onay verdiğini açık şekilde beyan etmemişken, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas zirve öncesinde bir açıklama yaptı. Kallas, 2024'te AB liderlerinin güvenlik ve dış politika konularında Birliği kimin temsil edeceğine dair karar aldığını hatırlatarak bu görevi kendisinin yürütmesi gerektiğine işaret etti.

Reklam Reklam

Zirve sonrasında açıklama yapan AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ise Kallas'tan ve yönettiği AB Dış İlişkiler Servisi'nden (EEAS) hiç söz etmedi. Costa, heyetin AB Konseyi ve AB Komisyonu ile Almanya, Fransa, Polonya, İtalya ve İngiltere'nin yer aldığı "E5 grubundan" ulusal güvenlik danışmanlarından oluşacağını duyurdu.

Kallas: Antlaşmaları çıkarın ve okuyun

Kallas, "Antlaşmaları çıkarın ve okuyun. Güvenlik ve dış politika meseleleriyle kim ilgileniyor? Ortaklarımıza her zaman söylediğimiz gibi, Avrupa'da hukukun üstünlüğünün temelini antlaşmalar oluşturuyor. Dolayısıyla sözlerimin arkasındayım. Bu müzakere görevini üstlenmeye de hazırım" ifadelerini kullanarak AB liderlerini de hukukun üstünlüğüne uymamakla suçladı.

Son dönemde AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in dış politika konularında Kallas ve EEAS'ı devre dışı bırakma eğiliminde olduğu tartışılıyor. Almanya'nın öncülüğünde bazı üyelerin EEAS'ı Komisyon'un denetimine bağlama önerileri de sıklıkla gündeme gelmeye başladı.

Reklam Reklam

Avrupa'nın müzakere heyetindeki AB koltuğunun, esasen dış politika konularını yürütmekle yükümlü EEAS dışarıda bırakılarak AB Konseyi ile AB Komisyonu arasında paylaştırılması, Birlik'teki kurumlar arasında güç savaşını yeniden gündeme getirdi.

Tüm yetkiyi bir AB kurumuna bırakmak istemediler

Müzakerelere dahil olma süreci, üye ülkelerin stratejik konularda yetkiyi Birliğe devretme konusundaki isteksizliğini de gösterdi.

Ülke liderlerinin, Avrupa için adeta "varoluşsal" bir krize dönüşen Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin müzakerelerde tek ve güçlü bir sesle konuşamama pahasına da olsa tüm yetkiyi bir AB kurumuna bırakmak istemedikleri görüldü.

16 Kasım'daki AB Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında açıklama yapan üye ülke dışişleri bakanlarının sürece dahil olma isteklerine ilişkin mesajları, Kallas tarafından da teyit edildi.

Kallas, "Birçok üye ülkenin bakanlarının söylediği şey, bu konularda kendilerine sonradan bilgi verilmesini istemedikleri. Bu görüşmelere doğrudan dahil olmak istiyorlar." dedi.

Kallas'ın doğru isim olmayacağı gündeme geldi

Estonya Başbakanı olduğu dönemden bu yana Rusya karşıtı tutumuyla bilinen Kallas'ın, Moskova'yla yürütülecek müzakerelerde doğru bir isim olmayacağı da gündeme geldi.

Kallas, Estonya Başbakanı olduğu dönemde Şubat 2024'te Sovyet döneminden kalma anıtların kaldırılması nedeniyle Rusya tarafından arananlar listesine alınmış, ayrıca ülkeye giriş yasağı kapsamına dahil edilmişti.

2022 savaşının ardından Rusya ve Devlet Başkanı Vladimir Putin için "soğukkanlı saldırgan", "savaş suçlusu", "terörist, dışlanmış devlet" gibi sert ifadeler kullanan Kallas, uzun süre Rusya'yla görüşmeyi geri adım atma olarak nitelendirdi ve karşı çıktı.

Dolayısıyla Kallas'ın şimdi ısrarla müzakerelerde AB'yi temsil etme isteği önemli bir çelişkiyi ortaya koydu.

Öte yandan Putin'in danışmanı Yuri Uşakov, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmeye yönelik üçlü görüşmelere Avrupalı temsilcilerin katılmasının Moskova ile kararlaştırılmadığını kaydetti.

Uşakov, "Avrupalılardan gerçekte ne istediklerine ve Ukrayna'daki durumun başarıyla çözüme kavuşturulmasına yardımcı olmak için hangi yapıcı ve anlamlı önerileri sunabileceklerine ilişkin net mesaj aldığımızda, katılımları meselesi muhtemelen gündeme gelecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Ocak 2026'da yaptığı açıklamada Kallas'la "hiçbir konuyu görüşmeyeceklerini" belirtti, Moskova'nın da Kallas'ın görevden ayrılmasını bekleyeceğini söyledi.

Kallas ise "Rusların beni istemediğini biliyorum ancak Rusya'yı kimin temsil edeceğine karar verme hakkımız var mı? Hayır, yok. Bizim de güçlü bir heyet oluşturmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kallas'ın tartışmaların odağında yer aldığı Ukrayna'da barış arayışı süreci, AB açısından yalnızca Avrupa'nın güvenlik geleceğinde söz sahibi olma mücadelesini değil, Birliğin kendi adına kimin konuşacağı ve stratejik kararları kimin alacağı sorularını da gündeme getirdi.

Dünya

Gazze Barış Kurulu'ndan alarm: Ateşkese tam uyulmazsa anlaşma çökecek

Dünya

İngiltere'de enflasyon son 1 yılın zirvesinde: Akaryakıt fiyatları yüzde 33 arttı

Dünya

İngilizce yeterliliğinde dünya zirvesi Flaman bölgesinin oldu