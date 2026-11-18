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Fransa'da muhalefet milletvekilleri, gösterilerde biber gazı kullanımının sağlık üzerindeki etkilerinden endişe duyulması nedeniyle bu uygulamanın yasaklanması için Ulusal Meclise yasa tasarısı sundu.

Mesmeur anket sonuçlarını paylaştı

Muhalefet kanadındaki Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Milletvekili Marie Mesmeur, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, kadınların gösterilerde biber gazına maruz kaldıktan sonra düşük yapma ihtimali bulunduğunu belirtti.

Mesmeur, Kanlı Biber Gazı Topluluğu'nun gösterilerde biber gazına maruz kalmanın üreme sağlığı üzerindeki etkilerine dair yaptığı ankete 3 haftada 10 bin kişinin katıldığını aktardı.

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Mesmeur'a göre ankete katılan her 10 kişiden 9'u, biber gazına maruz kaldıktan sonra jinekolojik sorunlar yaşadığını dile getirdi. Anket sonuçlarında, biber gazına maruz kalan hamile 47 kadından 15'inin düşük yaptığı ifade edildi.

Mesmeur, topluluğunun gösterilerde tedbir amaçlı biber gazı kullanımının durdurulmasını, gazın vatandaşlar üzerindeki etkilerine ilişkin bağımsız araştırmalar yapılmasını ve bundan etkilenenlerin mağduriyetlerinin giderilmesini talep ettiğini kaydetti.

Hignet tasarıyı duyurdu

LFI Partisi Milletvekili Mathilde Hignet ise X'ten yaptığı açıklamada, Meclisteki LFI Grubunun polisin gösterilerde biber gazı kullanımının tedbiren yasaklanması için yasa tasarısı sunduğunu açıkladı.

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Ulusal basındaki haberlere göre LFI Partisi milletvekilleri, tasarı metninde biber gazının sağlık üzerindeki etkilerinden son derece endişe edildiğini belirtti.

Kanlı Biber Gazı Topluluğu, ülkede haftalardır süren gösterilerde polisin kullandığı biber gazının kadın sağlığı üzerindeki etkilerini araştırmak için 8 Ekim'de anket başlatmıştı.

Fransa'da öğrenciler 17 Eylül'den itibaren daha iyi eğitim koşulları için sokağa inerken, işçi sendikaları ve Sarı Yelekliler de 17 Ekim'den bu yana hayat pahalılığına karşı ve maaş artışı talebiyle gösteriler düzenliyor.

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