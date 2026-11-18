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Kolombiya Savunma Bakanı Jorge Eduardo Mora, başkent Bogota'daki Temsilciler Meclisi'nde yaptığı konuşmada, ABD'li mevkidaşı Hegseth'in çarşamba günü ülkeye geleceğini doğruladı.

Ziyaret kapsamında uçak teslimatı yapılacağını belirten Mora, "Savaş Bakanı geliyor. Bugün onunla görüşeceğim ve bize ilk C-130 uçağını teslim edecek. Sanırım iki tane daha gelecek. Bunu kendisiyle konuşacağız." ifadesini kullandı.

Bakan Mora, Hegseth'in ziyaretinin ikili ittifakı güçlendirmek amacıyla iki ülke arasındaki güvenlik ve koordinasyona ilişkin "önemli konuları" ele alma hedefi taşıdığını vurguladı.

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Ulusal basına göre, Hegseth'in ziyareti, ABD Başkanı Donald Trump'ın uyuşturucu kaçakçılığı ve suç örgütleriyle mücadelede bölgesel işbirliğini artırmak amacıyla başlattığı "Amerika Kalkanı" girişimi kapsamında Washington ile Bogota arasındaki yakınlaşmanın bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Kolombiya, Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella'nın 7 Ağustos'ta göreve başlamasının ardından, ABD ile dış politika ve güvenlik alanındaki iş birliği kapsamında söz konusu girişime katılmıştı.

Bogota ile Washington arasındaki yakınlaşma, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun 8 Eylül'de Barranquilla'da De la Espriella ile iki hükümet arasındaki ilk üst düzey görüşmeyi gerçekleştirmesiyle somutlaşmıştı.

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