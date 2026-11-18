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ABD'de milyonlarca kişinin kullandığı radyo ve televizyon yayınları, ulusal acil durum uyarı sisteminin testi nedeniyle yaklaşık bir dakikalığına kesintiye uğradı. Federal Acil Durum Yönetim Ajansı (FEMA) ile Federal İletişim Komisyonu (FCC) tarafından gerçekleştirilen uygulamada, ülke genelindeki yayın kuruluşlarına test mesajı gönderildi.

ABD Doğu Yakası saatiyle 14.20'de (Türkiye saatiyle 22.20) yapılan test kapsamında televizyon ve radyo yayınlarına yaklaşık bir dakika ara verildi. Test mesajı, FEMA'nın Entegre Kamu Uyarı ve İkaz Sistemi (IPAWS) aracılığıyla yayın kuruluşlarına ulaştırıldı.

"Uygulama televizyon ve radyoyla sınırlı kalmadı"

İngilizce ve İspanyolca olarak hazırlanan mesajda şu ifadeler kullanıldı:

“Bu, Federal Acil Durum Yönetim Ajansı tarafından ABD genelinde gerçekleştirilen ulusal Acil Durum Uyarı Sistemi testidir. Bu yalnızca bir testtir. Halkın herhangi bir işlem yapmasına gerek yoktur.”

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Uygulamanın yalnızca televizyon ve radyo yayınlarıyla sınırlı kalmadığı, kablolu yayın, uydu televizyonu ve uydu radyo hizmetlerini de kapsadığı belirtildi.

Cep telefonlarına bildirim gönderilmedi

Bu yılki testte cep telefonları üzerinden çalışan Kablosuz Acil Durum Uyarıları (WEA) sistemine yer verilmedi. Uygulama, radyo ve televizyon yayınları üzerinden yürütüldü.

FEMA ve FCC, testin ulusal acil durumlarda kullanılacak uyarı altyapısının işlerliğini kontrol etmek ve olası teknik aksaklıkları önceden belirlemek amacıyla gerçekleştirildiğini açıkladı.

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90 günlük elektrik kesintisi iddiaları yayıldı

ABD'deki ulusal uyarı sistemi testinin zamanlaması, son günlerde ülkede yaşanan teknoloji ve ulaşım kaynaklı aksaklıkların ardından sosyal medyada çeşitli iddiaların ortaya atılmasına yol açtı.

Axios'un haberine göre, JPMorgan Chase ve United Airlines'ın sistemlerinde meydana gelen kesintiler, Microsoft kaynaklı teknik sorunlar ve Federal Havacılık İdaresinin (FAA) ülke genelindeki uçuşları durduran uygulamasının ardından testin gerçekleştirilmesi dikkat çekti.

Sosyal medya paylaşımlarında, uygulamanın ABD genelinde 90 gün sürecek bir elektrik kesintisinin başlangıcı olabileceği öne sürüldü. Ancak FEMA ve FCC, testin söz konusu gelişmelerle bağlantısının bulunmadığını, önceden planlandığını ve yasal zorunluluk kapsamında gerçekleştirilen rutin bir uygulama olduğunu bildirdi.

FEMA da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada testin yaklaşık bir dakika süreceğini duyurdu. Açıklamada, uygulamanın herhangi bir elektrik kesintisiyle veya gizli bir acil durumla bağlantısının olmadığı belirtilerek vatandaşların herhangi bir işlem yapmasına gerek bulunmadığı ifade edildi.

Bazı kullanıcılar uyarıyı alamadıklarını bildirdi

ABD genelinde gerçekleştirilen testin ardından bazı kullanıcılar, acil durum uyarı mesajının kendilerine ulaşmadığını öne sürdü. Sosyal medyada paylaşılan bildirimlerde, bazı yayın platformlarında test mesajının görülmediği ifade edildi. Bununla birlikte, söz konusu paylaşımlar ülke genelindeki uyarı sisteminde bir arıza yaşandığını ortaya koyan resmî bir tespit niteliği taşımıyor.

En az üç yılda bir test edilmesi zorunlu

ABD'de Acil Durum Uyarı Sistemi'nin ülke genelinde test edilmesi yasal zorunluluk kapsamında bulunuyor. 2015 tarihli IPAWS Modernizasyon Yasası, FEMA'ya ülke çapındaki kamu uyarı sistemlerini en az üç yılda bir test etme yükümlülüğü getiriyor.

17 Kasım'da yapılması planlanan testin gerçekleştirilememesi ihtimaline karşı alternatif tarih olarak 3 Aralık 2026 belirlenmişti.

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