Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın eski Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang, casus olduğu öne sürülen Çinli iş insanı Alice Huang ile ilişkisi iddiasıyla görevinden ayrılmıştı.

Huang'ın istifasının ardından Nvidia yönetimine kimin getirileceği konusu gündemdeki yerini koruyor.

Yönetim kurulu ilgilenmiyor iddiası

BBC'nin haberine göre ismi paylaşılmayan kaynaklar, Nvidia yönetim kurulunun Huang'ın görevine yeniden getirilmesine yönelik kampanyayı göz ardı ettiğini ve bununla ilgilenmediğini iddia etti.

Trump ve Musk'tan destek

Huang, istifasının ardından görevine yeniden getirilmesi konusunda ABD Başkanı Donald Trump'ın desteğini almıştı. Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk ile birçok teknoloji yöneticisi de eski CEO'nun görevine iadesini talep eden dilekçeye imza atmıştı.

Reklam Reklam

Dönüş ihtimali yakın çevresiyle konuşuldu

Huang'ın, Nvidia'nın yönetimini yeniden üstlenme ihtimalini yakın çevresiyle değerlendirdiği iddia edilmişti.