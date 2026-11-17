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Paraguay'da eski Devlet Başkanı Santiago Pena, finansal skandal iddialarının ardından görevinden alınmıştı. Pena şimdi askeri hapishaneye gönderildi.

Yargıç Osmar Legal, Pena'nın başkent Asuncion'daki Devlet Başkanlığı Koruma Alayı askeri üssünde tutuklu bulunduğu yerden Vinas Cue Askeri Hapishanesi'ne gönderilmesine karar verdi.

Pena diğer hükümlülerden ayrı tutulacak

Legal, Pena'nın diğer hükümlülerden ayrı tutulacağını söyledi. Pena, dün bu hapishaneye götürüldü.

Koruma Alayı Komutanı görevden alındı

Koruma Alayı Komutanı Jose David Daiub'un, Pena'nın burada kaldığı süre boyunca ona "özel muamele gösterdiği" öne sürüldü. Devlet Başkanı Pedro Alliana, basına yaptığı açıklamada Daiub'un görevden alındığını belirtti.

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Yerel basında yer alan görsellerde, Pena'nın daha önce tutuklu bulunduğu yerde özel banyo, spor salonu, döşeli ofis ve geniş bir yemek alanına sahip olduğu görülüyor.

Ueno Bank'a müdahale edilmişti

Paraguay'ın yaklaşık 6,1 milyonluk nüfusunun 2,9 milyonuna hizmet veren Ueno Bank, ülkenin en büyük özel finans kuruluşlarından biri. Banka, mali yapısındaki bozulmalar nedeniyle 3 Kasım'da müdahaleye uğramıştı.

Merkez Bankası, Ueno Bank'ın sermaye yeterlilik oranı yasal sınırın yarısının altına düşünce kurum hakkında tasfiye kararı almıştı.

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Azil dosyasında görevi kötüye kullanma iddiası

Muhalefet milletvekillerinin Pena hakkında hazırladığı azil dosyasında, Pena'nın 2023'te görevi devralmasına rağmen Ueno Bank'ın çatı grubundaki hisselerini koruduğu belirtilmişti. Dosyaya göre Pena, ticari çıkarlarını devlet sorumluluklarının önüne koydu ve görevi kötüye kullandı.

İddiaları reddeden Pena, önceliğinin halkı korumak olduğunu söylemişti. Düzensizliklerden sorumlu kişilerin yargı önünde hesap vereceğini de ifade etmişti.

Senato'daki oylamada 44 senatör Pena'nın azledilmesi yönünde oy kullanmıştı. Pena, Haziran 2012'de eski Devlet Başkanı Fernando Lugo'nun görevden uzaklaştırılmasının ardından, ülkenin yakın demokratik tarihinde azil süreci sonucunda görevini kaybeden ikinci devlet başkanı olmuştu.

"Görevi kötüye kullanmak" suçundan azledilen Pena, Anayasa'nın 189. maddesi uyarınca azil kararıyla suçlu bulunmasının ardından, eski devlet başkanlarına tanınan "ömür boyu senatörlük" statüsünü ve hukuki dokunulmazlığını kaybetmişti.