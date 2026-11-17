ABD'nin Arizona eyaletinin kuzeyindeki Büyük Kanyon yakınlarında küçük bir uçak düştü. Kazada uçaktaki 3 kişi hayatını kaybetti.
Kayıp ihbarı alındı
ABD Ulusal Park Servisi'nin yazılı açıklamasına göre, 3 kişiyi taşıyan 'Piper Comanche' tipi bir uçağın kaybolduğuna dair ihbar alındı.
Enkaz Büyük Kanyon yakınlarında bulundu
Açıklamada, uçağın enkazının yerel saatle 10.30 sıralarında Arizona'nın kuzeyindeki Büyük Kanyon yakınlarında bulunduğu belirtildi. Uçaktaki 3 kişinin yaşamını yitirdiği de ifade edildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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