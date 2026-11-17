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Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), Texas eyaletinin seçilmiş Valisi Gina Hinojosa'nın kuruluşu "terör örgütü" ilan eden kararın kaldırılacağına yönelik açıklamalarını memnuniyetle karşıladı.

CAIR'in internet sitesinde yayımlanan açıklamada, 3 Kasım'daki ara seçimde seçilen Hinojosa'nın kuruluşa ilişkin değerlendirmelerine yer verildi.

Müslüman karşıtlığı vurgusu

Hinojosa'nın CAIR'i "terör örgütü" ilan eden kararın kaldırılmasına yönelik niyetini ifade ettiği hatırlatılan açıklamada, bunun memnuniyetle karşılandığı belirtildi. Kararın "hukukun üstünlüğü" olarak görüldüğüne dikkat çekilen açıklamada şu ifade kullanıldı:

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"Texas'ta Müslüman karşıtlığı artık etkili bir siyasi silah değildir ve eyalet yönetiminde artık buna yer olmamalıdır."

Yaptırımın kaldırılacağına işaret etmişti

"Terör örgütü" olarak ilan edilmek, CAIR'in Texas'ta mülk edinmesini engelliyor ve yaptırımların önünü açıyor. Hinojosa, geçen hafta Washington Post gazetesine verdiği mülakatta söz konusu yaptırımın kaldırılacağına işaret etmişti.

Abbott'ın kararı ve CAIR'in tepkisi

Texas Valisi Greg Abbott, CAIR'i "yabancı terörist ve uluslararası suç örgütleri" ilan ettiğini duyurmuştu. CAIR ise Abbott'ın kendilerini "terör örgütü" ilan eden açıklamalarının "asılsız" olduğunu belirterek, Vali'yi yeniden dava etmeye hazır olduklarını bildirmişti.

Kuruluş, anayasadaki ifade özgürlüğü hakkını ihlal ettiği gerekçesiyle daha önce Abbott'a karşı 3 kez dava açmıştı.