ABD Senatosundaki Cumhuriyetçiler, 2027 mali yılı için yaklaşık 1,1 trilyon dolarlık savunma harcamasını öngören ödenek tasarısını sundu.

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ABD Senatosundaki Cumhuriyetçiler, 2027 mali yılı için yaklaşık 1,1 trilyon dolarlık savunma harcamasını öngören ödenek tasarısını sundu.

The Hill gazetesinin haberine göre, Senato Ödenekler Komitesindeki Cumhuriyetçilerin hazırladığı tasarı, on milyarlarca dolarlık finansman içeriyor.

Mühimmat ve altın Kubbe için kaynak

Tasarıda mühimmat tedariki ile Pentagon genelindeki projelerin hızlandırılması için 47,2 milyar dolar öngörüldü. ABD Başkanı Donald Trump'ın öncelikleri arasında yer alan "Altın Kubbe" hava ve füze savunma sistemi dahil savunma kabiliyetlerinin geliştirilmesine ise 35,6 milyar dolarlık kaynak ayrıldı.

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Silah sistemlerinin tedariki için 285 milyar doların üzerinde, askeri platformların araştırma, geliştirme ve test faaliyetleri için 203 milyar dolar kaynak ayrılması öngörülüyor.

Hava araçları, İHA ve gemi inşası

Askeri inşaat harcamalarını kapsamayan tasarıda hava araçlarının tedariki, modernizasyonu ve idamesi için 11,1 milyar dolar yer alıyor. İnsansız hava araçları (İHA) ile İHA karşıtı sistemlerin araştırma, geliştirme ve tedariki için 6,2 milyar dolar, gemi inşası için de 42 milyar dolar ayrıldı.

Ukrayna ve Tayvan'a güvenlik desteği de yer alıyor

Tasarı, ABD'nin güvenlik işbirliği programlarını güçlendirmek amacıyla 5,4 milyar dolarlık kaynak içeriyor.

Bu kapsamda Filipinler ve Tayvan ile ortaklıkları güçlendirmeyi amaçlayan Birinci Ada Zinciri Güvenlik İşbirliği Girişimi'ne yaklaşık 1 milyar dolar ayrılması öngörülüyor. Ukrayna Güvenlik Destek Girişimi'ne 750 milyon dolar, Baltık Güvenlik Girişimi'ne ise yaklaşık 175 milyon dolar ayrılacak.

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Ürdün ve Bahreyn ile yürütülen güvenlik işbirliği programlarına yönelik kaynakların da artırılması planlanıyor.